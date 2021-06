À la Une: au Canada, un plan pour enrayer la violence contre les femmes autochtones

Publicité Lire la suite

Les autorités canadiennes ont dévoilé ce jeudi 3 juin leur plan pour enrayer la violence contre les femmes autochtones, deux ans après la publication du rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Un sujet très délicat. Le rapport, qui avait été remis il y a deux ans, parlait de véritable « génocide » ces dernières décennies, rappelle The Star. Et l’actualité récente a remis le sujet à la Une suite à la découverte des restes de 215 enfants autochtones sur le site d'un ancien pensionnat en Colombie-Britannique.

Un pensionnat qui était géré par l'Église catholique au nom du gouvernement. Hier donc les autorités ont annoncé un plan de 1,4 milliard de dollars pour enrayer la violence contre les femmes autochtones. Un « revenu annuel viable garanti » va ainsi être mis en place, « une garantie de logement stable et durable » aussi, ainsi que toute une série de programmes de prévention, de sensibilisation et d’éducation pour tenter d’enrayer cette violence, détaille The Star.

La violence à l’encontre des politiciens mexicains ne serait pas liée aux élections

Dimanche 6 juin se tiendront les plus grandes élections jamais organisées dans le pays : élections fédérales, régionales et municipales à la fois, après une campagne électorale encore une fois très violente avec de nombreux candidats assassinés. Mais ces violences ne sont pas motivées par les élections, explique Olga Sanchez Cordero, secrétaire mexicaine à l’Intérieur. Dans une interview accordée à El Universal, cette ancienne magistrate explique que les actes violents et les morts de candidats sont répertoriés dans des zones rurales, des petites municipalités et que très souvent cette violence est le résultat de conflits locaux qui ne sont pas liés aux scrutins à venir.

Selon elle des organisations syndicales, paysannes, populaires ou encore étudiantes profitent de la période de campagne électorale pour faire pression, parfois de manière violente, pour obtenir ce qu’elles réclament. Une violence qu’Olga Sanchez Cordero condamne, mais qui ne remet pas en cause la tenue des élections précise-t-elle dans les pages d’El Universal.

Au Texas : une lycéenne prononce un discours qui devient viral

Cette lycéenne qui se prénomme Paxton Smith s’en est pris vertement aux lois restreignant l’avortement lors de son discours en tant que major de sa promotion, précise le New York Times. Cette jeune fille de dix-huit ans souhaitait au départ parler des médias lors de ce discours, mais l’adoption le mois dernier d’une nouvelle loi sur l’avortement au Texas l’a fait changer d’avis. Cette loi qui interdit désormais d'avorter après six semaines de grossesse, même en cas de viol et d'inceste la terrifie, explique-t-elle.

« J'ai des rêves, des espoirs, des ambitions. Chacune des filles diplômées aujourd'hui en a. Nous avons passé nos vies entières à travailler pour notre futur, et sans notre consentement ou nos avis, le contrôle sur notre futur nous a été retiré », a-t-elle expliqué devant des milliers d’élèves et de parents venus dans le stade de cette école assisté à la remise des diplômes. Un discours sous les applaudissements d’une foule qui semblait partager son opinion, même si Paxton Smith a déclaré par la suite qu’elle avait remarqué une femme sur le côté de la scène en train de signaler de manière « agressive » qu’il fallait couper son micro.

Les joueurs brésiliens ne veulent pas jouer la Copa America

Au Brésil, la Copa America qui doit débuter dans une semaine, vendredi 11 juin, dans un pays en pleine pandémie, continue de faire couler de l’encre. Après les critiques de la classe politique, du milieu médical, ce sont les joueurs de la sélection qui seraient opposés à la tenue de la compétition. « Alerte au Brésil : Neymar et compagnie s’opposent à la Copa America », titre ce vendredi le grand quotidien sportif argentin Olé. En fait, c'est le sélectionneur brésilien Tite qui a fait ces révélations ce jeudi 3 juin à l’occasion d’une conférence de presse. Un rendez-vous avec la presse auquel devait également participer le capitaine Casemiro, mais ce dernier n’était pas là, semble-t-il parce qu’il est opposé à la tenue de la compétition, d’où les explications de Tite.

En fait, ce sont les joueurs brésiliens évoluant à l’étranger qui refuseraient de participer à cette Copa America. Selon le sélectionneur ces joueurs auraient discuté du sujet avec le patron de la Fédération brésilienne de football et devraient s’expliquer publiquement prochainement. Lance, grand quotidien sportif brésilien explique qu’ils seraient d’accord pour disputer les deux matchs dans le cadre des qualifications pour la prochaine Coupe du monde prévus la nuit prochaine contre l’Équateur et mercredi prochain face au Paraguay, mais le quotidien ne donne pas d’indication pour ce qui est de la Copa America.

