États-Unis: l'emploi se redresse, Biden appelle à poursuivre les efforts

Le taux de chômage tombé à 5,8% aux États-Unis : 559 000 emplois ont été créés au mois de mai, soit deux fois plus qu’en avril. Le président américain s’est félicité de ces résultats, mais appelle les Américains à poursuivre leurs efforts pour garantir le redressement complet l'économie américaine.

Avec notre correspondante à Washington, Anne Corpet

Joe Biden salue de bonnes nouvelles pour l’économie et le peuple américain. « Nous avons créé plus d’emplois en quatre mois que n’importe quel président de l’histoire moderne », se félicite-t- il. « Aucune économie majeure ne croit aussi rapidement que la nôtre. » Mais Joe Biden prévient : il y aura des hauts et des bas. Et le président en profite pour pousser ses projets de loi actuellement en souffrance au Congrès.

« Il est maintenant temps d’accélérer le processus dans lequel nous sommes engagés, a dit le président américain, il est maintenant temps de construire sur les fondations que nous avons posées. Car si le progrès est indéniable il n’est pas garanti. C’est pourquoi j’ai proposé le plan sur l’emploi et le plan pour les familles américaines, avec les investissements d’une génération. Nous devons faire ces investissements aujourd’hui pour assurer les succès de demain. »

Mais les républicains estiment que Joe Biden va trop loin dans les dépenses fédérales. Ils proposent par exemple un budget de moins de 1 000 milliards de dollars pour les infrastructures, moins de deux fois moins que ce que souhaite la Maison Blanche. Les négociations sont toujours en cours.

