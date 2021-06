Les Mexicains appelés aux urnes pour des méga-élections à forts enjeux

Les élections de ce dimanche 6 juin sont les plus grandes jamais organisées au Mexique. Ici, à Ecatepec.

Les Mexicains sont attendus aux urnes ce dimanche 6 juin pour des élections législatives et locales. Le controversé président de gauche Andres Manuel Lopez Obrador espère garder sa majorité au Parlement.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Mexico, Gwendolina Duval

Environ 93 millions de Mexicains sont appelés aux urnes pour des méga-élections lors desquelles plus 20 000 mandats doivent être renouvelés à travers tout le pays : l'ensemble des 500 députés fédéraux, la moitié des 31 gouverneurs d'États et presque 2 500 maires et conseils municipaux.

Ce sont les plus grandes élections jamais organisées dans le pays. Les plus violentes aussi. Car la campagne, depuis ses débuts, a été marquée par plusieurs assassinats de candidats. Et le nombre d'agressions enregistrées est un record.

Le président Andres Manuel Lopez Obrador, dit « Amlo », a néanmoins appelé néanmoins la population à ne pas se laisse intimider et à aller voter sans crainte. Les dispositifs de sécurité ont été renforcés dans certains lieux de vote, notamment dans la capitale, pour éviter les fraudes.

Ces élections de mi-mandat vont déterminer l'avenir du gouvernement d'Amlo. Même si le parti présidentiel Morena est favori dans les sondages pour les législatives, tout l'enjeu sera de conserver sa majorité absolue à l'Assemblée.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne