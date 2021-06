Pensionnats autochtones au Canada: Justin Trudeau veut des excuses de l'Église catholique

Un monument en mémoire des élèves des écoles où ont été «éduqués» des enfants autochtones, devant le pensionnat où seraient enterrés plus de 215 d'entre eux. REUTERS - DENNIS OWEN

L’indignation reste vive au Canada une semaine après la découverte des restes de 215 enfants autochtones qui avaient fréquenté un pensionnat catholique entre 1890 et 1969 en Colombie-Britannique, dans l’ouest du pays. Le haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’homme demande au Canada et au Vatican d’enquêter sur cette affaire et de traduire en justice les responsables s’ils sont encore en vie. Le Premier ministre Justin Trudeau demande, lui, des excuses à l’Église catholique.