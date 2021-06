Covid-19: New York reprend une vie quasi normale

Il y a tout juste un an, New York était l’épicentre mondial de l’épidémie de Covid-19. Désormais, les habitants vaccinés peuvent se balader sans masques et la ville vient d’enregistrer une baisse significative des cas de contamination.

Avec notre correspondante aux États-Unis, Loubna Anaki

Dans les couloirs du métro, la musique est de retour. Après quatorze mois d’absence, les artistes de rue ont repris leurs spectacles. Au grand bonheur des New-Yorkais…

« C’est une belle journée ici à New York ! Ça fait longtemps qu’on n’a pas vu ça. Et sortir du métro et entendre cette musique, c’est tellement beau, relaxant. C’est un retour progressif à la vie normale pour les New-Yorkais », dit cet habitant.

Contaminations au plus bas

Pour la première fois depuis le début de la pandémie, les contaminations au Covid-19 sont au plus bas à New York : moins 95% depuis janvier. Cette semaine, il y a même eu une journée sans décès lié à l’épidémie.

Une tendance attribuée à la vaccination qui se poursuit puisque plus de la moitié des New-Yorkais est vaccinée. « Il y a plus de gens vaccinés dans la ville. Si on continue, l’été devrait être bien ! », dit un autre passant interrogé.

Depuis quelques semaines, New York a levé une grande partie des restrictions liées à la pandémie. Et les rues ont retrouvé une partie de leur agitation. « Les touristes sont de retour. J’ai juste hâte d’enlever mon masque et de profiter de l’été », poursuit-il. « On a toutes les raisons d’être optimistes. On est à Times Square là et les gens sont de retour. Ca fait du bien de voir la ville revivre », renchérit un autre.

Pour continuer d’encourager les New-Yorkais à se faire vacciner, la ville a installé de nouveaux sites de vaccination dans les deux principales gares routières et ferroviaires.

► À lire aussi : Vaccination aux États-Unis: Joe Biden lance un mois national d’action

