À la Une: les «méga-élections» mexicaines saluées par la presse

Au Mexique, les « méga-élections » organisées ce dimanche ont fait perdre la majorité absolue à la Chambre des représentants à Morena, le parti du président Andres Manuel Lopez Obrador. Une déconvenue pour le chef d’État, mais des élections réussies estime la presse mexicaine et selon le directeur de l’INE, l’Institut national électoral mexicain, en charge d’organiser ces élections, dans une interview au quotidien Excelsior.

La forte participation en pleine période de pandémie démontre l’engagement des citoyens dans le processus démocratique. Dans une tribune d’opinions publiée par la revue Milenio, Carlos Marin qui fut directeur de cette publication, estime qu’il s’agit là d’une bien meilleure nouvelle que les résultats annoncés. Il rappelle les nombreuses critiques, voire les bras de fer entre l’INE et le président Manuel Lopez Obrador.

Ce lundi, les membres du parti Morena ne peuvent que constater l’efficacité d’une institution que la présidence tentait de décrédibiliser estime-t-il. Les scrutins, malgré quelques incidents, se sont dans la majeure des cas bien déroulés, détaille l’Excelsior. Et ce n’est pas l’INE qui choisit les vainqueurs, mais bien les électeurs mexicains, rappelle Carlos Marin dans sa tribune.

En Colombie : le Comité national de grève suspend les discussions

C’est à travers un communiqué que les Colombiens ont appris la nouvelle ce dimanche selon El Tiempo. Le Comité national de grève, l’un des instigateurs du mouvement de contestation qui secoue la Colombie depuis plus d’un mois, a décidé de quitter les discussions et explique être en train de réfléchir s’il reviendra à la table de négociation face à un gouvernement qui retarde sciemment toute avancée.

Dans ce communiqué, les négociateurs disent attendre des autorités qu’elles respectent leurs engagements, notamment en mettant fin à la présence de l’armée qui réprime les manifestations. Une décision annoncée à la veille de l’arrivée en Colombie d’une commission de la Cour interaméricaine des droits de l’homme. La CIDH vient enquêter sur les graves violations des droits de l’homme commises durant les manifestations et qui ont fait l’objet de nombreuses plaintes, explique El Espectador.

Ivan Duque va devoir rendre des comptes, estime le quotidien qui rappelle le travail exhaustif réalisé par cette institution, notamment au Chili, en Argentine, au Pérou ou encore au Nicaragua lorsque des dictatures étaient en place. Un travail qui a permis par la suite d’obtenir des condamnations et des réparations pour les victimes et qui pourrait bien avoir, dans le cas présent, une influence sur les relations de la Colombie avec d’autres pays prévient El Espectador.

La situation sécuritaire continue de se dégrader en Haïti

Les gangs continuent de semer la terreur en Haïti et les organisations de défense des droits de l’homme se disent alarmées et dénoncent l’absence de réaction des autorités. « Les gangs renforcent leur emprise sur la zone métropolitaine de Port-au-Prince, font vivre l’enfer aux populations et mettent à nues les incapacités des forces de sécurité publique », peut-on lire ce matin dans les pages du Nouvelliste.

Après de graves accrochages ce samedi soir dans des quartiers de Port-au-Prince, des hommes lourdement armés ont attaqué simultanément quatre antennes de la police au sud de la capitale. Un inspecteur divisionnaire a été tué et un policier blessé, détaille le quotidien. Des armes et des équipements de communication ont été dérobés.

Des faits condamnés pour la première fois par le ministre de la Justice et de la Sécurité publique qui explique vouloir « renforcer les postes de police et mettre les gangs hors d’état de nuire ». Mais selon le RNDDH, le Réseau national de défense des droits humains et la « Fondasyon je klere », interviewés par Alter Presse, les autorités ne font rien alors que cette violence va crescendo depuis le début du mois de juin. Une insécurité d’État bien planifiée, qui vise à créer une psychose dans la population, explique le RNDH, dans le but de faire faire échec aux mouvements de protestations, peut-on lire sur le site de l’agence Alter Presse.

Le président de la Fédération brésilienne de football suspendu

À seulement quatre jours du début de la Copa America, le patron de la Fédération brésilienne de football, Rogerio Caboclo, a été suspendu de ses fonctions pour les 30 prochains jours suite à une plainte pour harcèlement sexuel et moral déposée par une employée de la fédération.

Une information qui fait la Une de toute la presse nationale et qui, selon Globo, met en danger la tenue de la Copa America qui doit débuter ce vendredi. Un président qui faisait face à la pression des joueurs de la sélection qui se disent opposés à la tenue de la compétition dans un pays en pleine pandémie détaille le quotidien Lance, ce qui pourrait aussi expliquer cette suspension pour les trente prochains jours.

