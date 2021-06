Législatives au Mexique: recul du parti présidentiel

Le président mexicain, Andrés Manuel López Obrador (photo d'illustration), perd sa majorité absolue au parlement de son pays. AP - Marco Ugarte

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Dimanche 6 juin, 93 millions de Mexicains étaient appelés aux urnes pour d'importantes élections législatives et locales. Plus de 20 000 mandats de députés, gouverneurs et maires étaient en jeu dans tout le pays. D'après les premiers résultats officiels de ce scrutin de mi-mandat, périlleux pour le gouvernement au pouvoir, la participation est en hausse et le parti présidentiel Morena perd sa majorité absolue.