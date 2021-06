À la Une: quatre membres d’une famille musulmane tués au Canada

Publicité Lire la suite

C’est à la Une de toute la presse canadienne. Quatre membres d'une famille musulmane ont été tués dans la ville de London, dimanche dernier. Selon la police, il s’agit d’une attaque « préméditée » par un homme qui leur a foncé dessus au volant de son pick-up. Les habitants de London sont sous le choc. Selon le journal London Free Press, il s’agit de la plus grave tuerie de masse dans l’histoire de la ville. Le chef de la police Steve Williams estime que les victimes (trois femmes et un homme, la grand-mère, la mère, sa fille de 15 ans et son père) ont été pris pour cible parce qu’ils étaient musulmans. D’après le London Free Press, il s’agit d’une famille « modèle ». La mère était en train de terminer son doctorat. Seul son fils de 9 ans a survécu à l’attaque. « Nous allons prendre soin de lui », a déclaré l’iman du centre islamique d’Ontario au journal local.

Que sait-on du suspect qui a été arrêté rapidement ?

C’est un jeune homme de 20 ans. Il s’appelle Nathaniel Veltman et a été inculpé de quatre meurtres avec préméditation et d'une tentative de meurtre. Selon les voisins interrogés par le London Free Press, le jeune homme était quelqu’un de très discret. Il vivait seul et n’avait pas beaucoup de relations sociales. Un responsable de la communauté musulmane a demandé au gouvernement de qualifier cette attaque d’attentat « terroriste » et a appelé les musulmans à la plus grande vigilance. C’est à lire dans le journal Globe and Mail.

Fujimori dénonce des fraudes

Au Pérou, le suspense reste entier en attendant les résultats officiels de l’élection présidentielle. Le candidat de la gauche radicale Pedro Castillo accroissait son avance après le dépouillement de plus de 96% des suffrages sur la candidate de la droite populiste Keiko Fujimori qui a dénoncé des « indices de fraude ». El Comercio publie une interview de la présidente de l’ONG Civil Transparencia qui rejette ces accusations. Pour l’instant, il n’y pas de preuve que le scrutin de dimanche dernier était entaché de fraudes. Dans son éditorial, le journal appelle les Péruviens et les responsables politiques à garder leur calme. Keiko Fujimori devrait, si elle perdait l’élection, « se comporter en tant que chef d’opposition responsable au lieu de dénoncer d’éventuelles irrégularités sans avoir la moindre preuve ». Et le journal de rappeler que la reconnaissance des résultats électoraux est un pilier central de l’édifice de la démocratie.

Au Nicaragua, un autre rival du président Daniel Ortega écarté de la course à l’élection présidentielle

Arturo Cruz, qui a été arrêté samedi dernier, doit passer trois mois en prison. Cette décision prise par un tribunal hier soir fait la Une de La Prensa. Le journal d’opposition publie des photos qui montrent des policiers occuper la résidence du candidat à la présidentielle, « sans mandat de perquisition », précise le journal. Arturo Cruz est accusé d’avoir attaqué « la société nicaraguayenne et les droits du peuple ». Sa détention intervient quelques jours après l'arrestation d'une autre candidate de l'opposition, la journaliste et fille de l’ancienne présidente Violetta Chamorro, Cristiana Chamorro.

