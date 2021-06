Répression policière: la Commission interaméricaine des droits de l'homme en mission en Colombie

La Commission interaméricaine des droits de l’homme a entamé, lundi 7 juin, une visite officielle de trois jours en Colombie. Son objectif : faire la lumière sur la responsabilité des forces de l’ordre dans la répression des manifestations qui secouent le pays depuis plus d’un mois. Plusieurs dizaines de personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessées, selon les organisations locales de défense des droits de l’homme.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Bogotá, Marie-Eve Detoeuf

La Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH), qui a commencé sa mission lundi 7 juin, était très attendue. D’une part, parce que les manifestants demandaient la venue de cet organe qui dépend de l'Organisation des États américains (OEA) depuis le début de la mobilisation fin avril. D’autre part parce que le gouvernement d’Ivan Duque a d’abord tenté de s’opposer à la venue de cette commission, en affirmant que la justice colombienne faisait son travail et que la communauté internationale n’avait pas à intervenir. Tollé entre les défenseurs des droits de l’homme en Colombie, mais aussi à Washington et en Europe. Bogotá a dû céder.

Recueillir les témoignages des victimes

Jusqu'au 10 juin, la CIDH va écouter les victimes de violences policières, notamment à Cali, la troisième ville du pays où la répression a été la plus brutale et de « recueillir témoignages, plaintes ». Depuis le début de la mobilisation, l'ONU, les États-Unis, l'Union européenne et plusieurs ONG internationales ont notamment dénoncé les graves excès commis par les forces de sécurité. L'arrivée de la CIDH dimanche a coïncidé avec l'annonce par le président colombien d'une réforme de la police.

L’administration colombienne admet avoir reçu près de 600 plaintes concernant des violations aux droits de l’homme depuis le 28 avril dernier. Les organisations non gouvernementales Temblores et Indepaz qui assurent le suivi du mouvement en ont elles reçu et vérifié 3 789 plaintes contre des violences policières.

► À lire aussi : Colombie: le mouvement social prend de l'ampleur, la police épinglée pour la violente répression

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne