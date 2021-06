Les États-Unis et le Mexique ouvrent une «nouvelle ère» dans leurs relations

La vice-présidente américaine Kamala Harris et le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador, à Mexico, le 8 juin 2021. REUTERS - CARLOS BARRIA

Le président mexicain a reçu la vice-présidente américaine à Mexico mardi à l'issue de sa première tournée internationale qui l'a menée au Guatemala. Les deux pays se sont mis d’accord pour traiter le phénomène migratoire à travers la coopération et l’aide aux pays d’Amérique centrale. Les arrivées de migrants, en particulier du Honduras, du Guatemala et du Salvador, ont atteint en avril leur niveau le plus élevé des quinze dernières années, avec près de 180 000 interpellations sur la frontière.