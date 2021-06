À la Une: au Pérou, situation tendue dans l'attente des résultats de la présidentielle

Publicité Lire la suite

La situation reste tendue dans l’attente de l’officialisation des résultats de la présidentielle au Pérou. Pedro Castillo reste en tête avec plus de 79 000 voix d’avance, alors que Keiko Fujimori demande l’invalidation de près de 200 000 votes. Et dans ce climat, la presse appelle au calme. C’est même le maître mot des quotidiens péruviens ce jeudi. « Avant tout il faut rester calme », titre Peru21 dans son éditorial du jour, tout comme El Comercio qui demandent aux forces politiques et à leurs partisans d’attendre que le décompte se termine et que les recours soient étudiés.

La Republica précise que Fuerza Popular, la formation de Keiko Fujimori, a réclamé ce jeudi l’invalidation de 802 bureaux de vote. Selon la candidate, au total, un demi-million de bulletins de vote devraient réviser. Du coup Peru21 appelle les Péruviens à patienter dans le calme et à faire confiance dans la justice électorale qui s’est engagée en matière de transparence. Une fois les décisions annoncées, le Pérou aura un nouveau gouvernement, explique El Comercio et peu importe de quelle tendance politique, car les Péruviens devront de toute manière continuer à exercer leurs droits de citoyens, c’est-à-dire défendre la démocratie, la Constitution et l’État de droit.

L’Église de nouveau dans la tourmente au Canada

Après la découverte au mois de mai des restes de 250 corps d’enfants autochtones sur le terrain d’un ancien pensionnat géré par l’Église catholique, la presse canadienne révèle qu’une plainte collective a été déposée ce mercredi contre des religieuses qui auraient abusé de jeunes filles sourdes pendant plusieurs années. Une information a retrouvé dans les pages de La Presse. Une plainte collective a été déposée devant la Cour supérieure du Québec par la Maison des femmes sourdes de Montréal.

Plainte déposée au nom d’une quarantaine d’anciennes élèves et pensionnaires de l’Institut des Sourdes-Muettes de Montréal qui auraient subi des sévices dès l’âge de six ans pour certaines. « La poursuite allègue que les sœurs religieuses utilisaient le pouvoir et l’autorité pour abuser des enfants et leur inspirer la peur de les dénoncer », détaille la plainte déposée. Il est question notamment d’attouchements et d’agressions sexuelles, détaille La Presse, avant de préciser que la communauté religieuse en question savait ce qui se passait, mais n’aurait pas agi pour faire cesser les sévices.

Les États-Unis vont faire don de 500 millions de doses de vaccin

Le président américain Joe Biden est arrivé ce mercredi en Europe pour son premier déplacement officiel à l’étranger depuis son investiture. Un déplacement qui doit permettre aux États-Unis de retrouver leur place dans le concert des nations après le mandat de Donald Trump. Et pour démontrer son engagement, les États-Unis devraient offrir 500 millions de doses de vaccin à destination des pays pauvres. Ces doses seront destinées à près de cent pays entre cette année et l’année prochaine, détaille le New York Times.

L’administration Biden a scellé l’accord avec le laboratoire Pfizer juste avant que le président américain n’entame son voyage de huit jours en Europe. Avec ce geste, les États-Unis veulent retrouver leur leadership au niveau international. Un pays qui était sous pression ces derniers mois, car pas suffisamment actif dans ce domaine, comme le rappelle le New York Times. Une première partie des vaccins sera distribuée directement auprès des pays concernés, la seconde partie sera livrée dans le cadre du programme COVAX. Les États-Unis rejoignent donc la Chine et la Russie dans cette « diplomatie du vaccin ». La seule différence selon Joe Biden c’est que son pays ne réclame pas de contrepartie à l’envoi de vaccin.

