Présidentielle au Pérou: des veillées citoyennes pour «défendre la démocratie»

Audio 01:27

Manifestation de partisans du candidat Pedro Castillo à la présidentielle péruvienne, à Lima le 9 juin 2021. AP - Martin Mejia

Texte par : RFI Suivre 4 mn

L’incertitude se poursuit au Pérou. Quatre jours après le second tour de l’élection présidentielle, le pays n’a toujours pas de nouveau président élu. L’écart entre les deux candidats était jusqu’ici trop serré pour déclarer un vainqueur. A 99% des bulletins dépouillés, Pedro Castillo (50,2%) est en tête avec 70 000 voix d’avance sur son adversaire Keiko Fujimori (49,7%). Mais cette dernière conteste cette avance et a demandé mercredi 9 juin l’invalidation de 200 000 bulletins de vote devant le tribunal électoral péruvien. Dans ce contexte tendu, les partisans des deux candidats sont plus que jamais mobilisés.