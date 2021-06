Covid-19 au Brésil: Bolsonaro appelle à faire tomber les masques malgré les 2 000 morts quotidiens

Le président brésilien Jair Bolsonaro a prononcé un discours contre les gestes-barrière et le port des masques, le 10 juin 2021 à Brasilia. © REUTERS/Adriano Machado

Au Brésil, Jair Bolsonaro persiste dans son discours anti-masque : alors que le pays compte plus de 2 000 décès par jour liés au Covid-19 et que la vaccination avance toujours très lentement, le président brésilien a de nouveau fustigé l'obligation de porter un masque, jeudi 10 juin. Selon lui, cette mesure sanitaire ne serait plus nécessaire, provoquant un tollé parmi le personnel soignant et des experts.