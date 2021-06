Covid-19 : plus de 600 000 morts aux États-Unis, la campagne de vaccination dans le dur

Si le nombre de morts du Covid-19 a baissé de 90% aux États-Unis, le coronavirus continue de tuer et le cap des 600 000 mort a été franchi. Dans la capitale fédérale, le glas de la cathédrale a retenti 600 fois jeudi 10 juin pour leur rendre hommage.

Avec notre correspondante à à Washington, Anne Corpet

Le glas de la cathédrale a sonné pendant une heure en cette fin d’après-midi pluvieuse à Washington. Quasi seule devant l’imposant monument, Leïla est venue se recueillir.

« Ma grand-mère est morte il y a deux semaines du Covid, nous confie-t-elle. Elle vivait en Iran et n’a pas pu se faire vacciner. Donc c’était important pour moi de venir lui rendre hommage. Je pense que nous avons la chance de vivre dans un pays où l’on peut facilement se faire vacciner et c’est décevant de voir des gens ne pas le faire. »

Aux États-Unis, les personnes qui décèdent actuellement du Covid-19 sont plus jeunes qu’avant. La moitié d’entre elles ont entre 50 et 74 ans et ne sont pas allées se faire vacciner. Le taux de mortalité reste élevé dans certaines régions du pays, des poches de population rurale hostiles au vaccin.

Objectif 70% de vaccinés d'ici le 4 juillet

Le président américain Joe Biden s'est fixé comme objectif que 70% des adultes aient reçu au moins une injection de vaccin d'ici le 4 juillet, fête nationale américaine. Selon les derniers chiffres des autorités sanitaires, ce taux est actuellement de 63,7%.

Pour encourager les personnes réticentes à se faire vacciner, les initiatives les plus originales se sont multipliées ces dernières semaines. De nombreux États, comme la Californie ou l'Ohio, ont mis sur pied des « loteries » offrant des sommes d'argent, des bourses universitaires et autres lots en tous genres aux personnes figurant sur la liste des vaccinés.

D'autres ont proposé des places pour des rencontres sportives, des billets d'avion, des bières, voire des pick-ups et des fusils de chasse dans l'État rural de Virginie occidentale. Certains dispensaires de cannabis d'Arizona ont distribué un échantillon de leurs produits aux clients venant se faire vacciner sur place.

