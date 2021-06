À la Une: l’Otan préoccupé par la Chine, «une victoire» pour Joe Biden

Publicité Lire la suite

« Victoire », c'est le mot utilisé par le Washington Post pour qualifier cette focalisation sur Pékin lors de ce sommet. Pour le New York Times, ces inquiétudes de l’Alliance autour de la puissance militaire et technologique chinoise marquent aussi un tournant pour l’Otan, pourtant destinée à protéger l’Europe et les États-Unis, mais pas l’Asie. La veille, le locataire de la Maison-Blanche avait déjà essayé d'intensifier les discussions sur la Chine lors du G7 qui réunit les grandes puissances financières, rappelle le Washington Post. Ce qui traduit la vision de Joe Biden pour le monde : « la lutte entre les démocraties et les régimes autoritaires », rappelle le quotidien.

L’autre adversaire historique étant la Russie, le président américain doit d’ailleurs rencontrer Vladimir Poutine ce mercredi. Mais cette focalisation sur Moscou et Pékin n'est pas une évidence pour tous les Européens, rappelle le Washington Post. La Hongrie veut attirer les investissements chinois, tandis que certains pays d’Europe centrale, de l’est ou des Balkans craignent eux que Pékin ne fasse oublier la menace du Kremlin, note le New York Times.

La Californie lève de nombreuses mesures sanitaires ce mardi

Pour revenir à la vie d'avant, il faut « réapprendre à nous faire confiance les uns envers les autres ». C'est le message lancé par le Los Angeles Times. Depuis 15 mois de pandémie, c'est un long voyage d'isolation, de désespoir, d'angoisse et de deuil que vivent les Américains. Et la confiance « reste l'un des ingrédients les plus importants dans une société », indique un chercheur en management interrogé par le quotidien. Confiance dans les vaccins, dans ce que préconise le gouvernement, confiance dans les autres citoyens aussi.

Au Canada, le tueur présumé de London accusé de « terrorisme »

C’est un chef d’accusation « rare en droit pénal canadien », expliquent deux expertes interrogées par La Presse. Le suspect risque la perpétuité, mais ces juristes précisent que ce chef d’accusation « ne joue pas sur la peine, mais sur la symbolique ». Cela ne vient pas réparer le tort, mais ça vient mettre une étiquette différente aux yeux de la population et cela peut aussi être plus réparateur pour les victimes.

Le Devoir cite ainsi un ami de la famille attaquée, qui a déclaré que ce nouveau chef d’accusation était « la bonne chose à faire » dans les circonstances, et au vu de la terreur de cette attaque a suscité au sein de la communauté musulmane.

Le secrétaire à la Sécurité intérieur américain au Mexique pour évoquer la réouverture de la frontière

C’est la première visite à l’étranger d’Alejandro Mayorkas, indique la Razon. Il est arrivé lundi après-midi dans l’intention d’aborder la réouverture de la frontière entre le Mexique et les États-Unis, fermée depuis l’an dernier. Des discussions sont en cours entre les autorités des deux pays pour alléger les restrictions au passage de cette frontière à partir du 22 juin. Cela dépendra de la situation sanitaire dans les zones limitrophes et de la quantité de vaccins disponibles de part et d’autre.

Justement, le Mexique va recevoir une première cargaison de 1,3 million de vaccins Janssen des États-Unis, destinés aux villes frontalières, relate El Universal. Des doses promises par la vice-présidente américaine Kamala Harris au président Manuel Lopez Obrador au début du mois, rappelle le quotidien. Preuve que cette réouverture est importante pour les deux pays, estime Milenio.

L’Organisation des États Américains envisage de suspendre le Nicaragua

L'OEA se réunit ce mardi alors qu’au moins quinze opposants politiques sont désormais détenus, quatre candidats à la présidentielle et onze anciens alliés du président Daniel Ortega, indique El Espectador.

Qu’est-ce que cette suspension impliquerait ? La Prensa donne la parole à deux experts en droit international. Selon eux, le Nicaragua risque un isolement diplomatique et économique, des sanctions financières, un déclassement par les agences de notation, et moins de crédits accordés pour rembourser la dette publique alors que l’État a déjà peu de réserves.

Des menaces qui ne semblent pas perturber le gouvernement qui dénonce « une ingérence dans ses affaires intérieures », et accuse ses détracteurs de recevoir des « millions de dollars » américains pour le déstabiliser, relate El Espectador.

À Cuba la situation sanitaire inquiète la presse.

Granma constate que les pronostics des scientifiques, qui avaient prédit une hausse des cas de Covid-19 au mois de juin sont en train de se confirmer. Le nombre de contaminations quotidiennes va croître dans les prochains jours dans les provinces, selon le quotidien proche du pouvoir.

Car dans la capitale à La Havane à l’inverse le nombre de cas semble baisser depuis un mois, grâce aux deux vaccins développés par l’île communiste, se félicitent les autorités, mais le site 14ymedio relativise. Être vacciné n’empêche pas de transmettre le virus, il évite seulement de développer des formes graves de la maladie et d’être hospitalisé. Il y a enfin encore beaucoup d’incertitudes sur l’efficacité, le bénéfice risque de ces deux vaccins cubains.

