Équateur: à Quito, dans le quotidien des migrants vénézuéliens

Un groupe de migrants vénézuéliens arrivent à Quito après un périple en car. (Illustration). Le 22 aout 2018. AFP - RODRIGO BUENDIA

Texte par : RFI

De 400 000 à 500 000 Vénézuéliens ont trouvé refuge en Équateur. C’est moins qu’en Colombie (1,5 million) ou au Pérou (1 million) mais les chiffres sont à prendre avec précaution. Certains sont repartis quand la pandémie les a réduits au chômage, mais beaucoup sont revenus. Combien, on ne sait pas car l’Équateur maintient sa frontière fermée avec la Colombie. Du coup, tous les migrants passent illégalement et on ignore leur nombre. RFI en a retrouvé certains dans les rues de Quito.