Aux États-Unis, la commémoration de la fin de l’esclavage devient un jour férié reconnu au niveau fédéral. Le texte a été approuvé par les élus démocrates et républicains du Congrès lors d’un vote bi-partisan. Le texte avait été proposé conjointement par deux membres des deux partis.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Il ne manque désormais plus que la signature de Joe Biden pour inscrire officiellement le 19 juin comme jour férié sur le calendrier fédéral des États-Unis. Le 19 juin ou « Juneteenth » marque effectivement l’émancipation des tous derniers esclaves du pays en 1865, deux ans et demi après l’abolition de l’esclavage par Abraham Lincoln. À l’époque, le pays est en pleine guerre de Sécession, la nouvelle de la fin de l’esclavage met donc deux ans et demi à arriver dans les États sudistes, et notamment au Texas, où se trouvaient les derniers esclaves.

Une union bi-partisane assez rare

D’ailleurs, ce sont deux élus de cet État, la démocrate Sheila Jackson Lee et le Républicain John Cornyn, qui ont introduit le texte pour faire de « Juneteenth » un jour férié fédéral. Une union bi-partisane assez rare. D’autant plus que l’année dernière, elle avait été bloquée par un sénateur républicain.

Multiplication des appels au vote

Depuis la mort de Georges Floyd, les appels au vote de cette législation se sont multipliés. Jusqu’ici, « Juneteenth » n’était célébrée que dans certains États, au niveau local. Souvent l’occasion pour les communautés noires de commémorer leur histoire à travers des défilés, des concerts, des spectacles, et des pique-niques en famille.

