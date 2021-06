Covid-19: les vaccins cubains Soberana 2 et Abdala en dernière phase de test

Audio 01:19

Cuba: les écoles de La Havane en temps de coronavirus (archive mars 2020). Corbis via Getty Images - VIEW press

Texte par : RFI Suivre 5 mn

Des bateaux, des motos et même des parapentes aux couleurs de Cuba pour dire « Non à l'embargo américain ! » Ce dimanche 20 juin les Cubains manifestaient à nouveau en fanfare contre le blocus imposé depuis plus de soixante ans à l'île. Mais si cette grande campagne de communication destinée au président américain Joe Biden ne semble pas porter ses fruits, elle est pour les Cubains l'occasion de témoigner de leur fierté d'être parvenus à développer un vaccin anti-Covid.