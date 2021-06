L'ONU condamne l'embargo économique américain contre Cuba pour la 29e fois

La Havane devant un mur aux couleurs du drapeau cubain, le 22 juin 2021. YAMIL LAGE AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

L'Assemblée générale de l'ONU a condamné mercredi 23 juin, lors du vote d'une résolution, pour la 29e fois et à nouveau avec une écrasante majorité, l'embargo économique imposé par les États-Unis à Cuba depuis six décennies. Seuls Washington et Israël votant contre.