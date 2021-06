À la Une: à Miami, le quartier de Surfside entre deuil et espoir après l’effondrement d’un immeuble

Publicité Lire la suite

C’est une image présente à la Une de très nombreux quotidiens et sites américains ce vendredi : les restes d’un immeuble de la ville de Surfside à Miami qui s’est effondré dans la nuit de mercredi à jeudi. On compte au moins quatre morts et plus de 150 disparus. « Le déchirement », à la Une du Miami Herald. Douze étages, 55 appartements du complexe Champlain Towers South se sont volatilisés en 30 secondes, calcule le Washington Post, qui a compilé des images d’avant, pendant et après la tragédie. Argentins, Colombiens, Cubains, Chiliens, Portoricains, de nombreux portés disparus sont latino-américains, dans une région qui sert justement de lien entre les États-Unis et cette l’Amérique Latine, estime le Miami Herald.

Clarín décrit l’état de l’endroit où s’est produit le drame. « Le nuage de poussière a été dispersé par le vent marin et la pluie, ajoutant à la scène d’horreur. Miami, d’ordinaire ensoleillée, mais définitivement en deuil ». Le quotidien argentin évoque les neuf ressortissants de la nation albiceleste qui font partie des disparus. Cet immeuble de Surfside se trouvait près d'une zone surnommée « la petite Buenos Aires », explique la Nacíon, de nombreux Argentins y sont venus après la crise de 2001 et plus récemment, pour se faire vacciner ou échapper à la pandémie.

La sentence attendue pour le meurtrier de Georges Floyd

Le policier blanc Derek Chauvin doit être fixé sur son sort ce vendredi. Le verdict sera rendu dans un tribunal de Minneapolis. On attend une lourde peine, entre 12 et 30 ans de prison. Le procès de Derek Chauvin qui s’est achevé il y a deux mois a été très suivi, en direct et à distance. « Une transparence durable » qui ouvrirait la voie à davantage de caméras dans les salles d’audience estime le Star Tribune. Le quotidien rapporte que « la Cour suprême du Minnesota à revoir les règles de l'État en ce qui concerne l'enregistrement des procédures pénales dans les salles d'audience ». L’occasion peut-être d'un changement radical attendu, explique une spécialiste de l’éthique des médias, interrogée par le journal, car « cela a contribué, sans aucun doute à la compréhension et à la surveillance du public ».

Le Canada sous le choc après une nouvelle découverte macabre : plus de 750 tombes anonymes sur le site du pensionnat Marieval dans le Saskatchewan.

Cela intervient après la découverte le mois dernier des corps de 215 écoliers près du pensionnat de Kamloops en Colombie britannique. C'est « une balafre de plus sur la dignité des Autochtones, une douleur de plus à encaisser », estime dans le Devoir Marie-Andrée Chouinard. Son éditorial évoque « un voile de honte qui tombe sur le pays », la journaliste estime que les « politiciens feraient bien de préserver leur capacité d’indignation et d’émotion », car « des histoires comme celles-ci, il y en aura d'autres ». C'est aussi ce qu'assure dans The Star le chef de la première nation du Cowessess, Cadmus Delorme.

La presse haïtienne fait état de l’échec cuisant du gouvernement sur le front sanitaire

« Incapable de débuter la campagne nationale de vaccination, le ministère de la Santé privatise les vaccins », titre le Nouvelliste, qui rappelle qu'Haïti est le seul pays des Caraïbes n'ayant toujours vacciné aucun de ses habitants. Un système de santé incapable de soigner sa population, y compris l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, transporté hier vers Cuba. Le leader de Fanmi Lavalas est « en quête de soins appropriés », selon Le National, qui parle d'une contamination au Covid-19, même si son entourage a préféré « balayer les rumeurs » à ce sujet, estime Rezonodwes.

