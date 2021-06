Le Canada sous le choc après la découverte de nouvelles tombes d'enfants autochtones

Une équipe fait des recherches radar sur le terrain où on été découvertes 751 tombes d'enfants autochtones à proximité du pensionnat de Marieval dans la province du Sashkatchewan au Canada. via REUTERS - FSIN

Texte par : RFI Suivre 4 mn

La découverte de 751 tombes anonymes à proximité d’un ancien pensionnat pour enfants autochtones en Saskatchewan, dans l’Ouest canadien, a ravivé un peu plus l’indignation face aux blessures subies par les Premières nations et les Inuits au Canada. D’autant plus qu’un autre cimetière contenant les sépultures sans noms d’enfants a été trouvée il y a un peu moins d’un mois en Colombie-Britannique.