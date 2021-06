États-Unis: la colère monte à Surfside après l'effondrement de l'immeuble

Les pompiers du Comté de Miami-Dade cherchent les disparus dans les décombres d'un immeuble effondré à Surfside, le 25 juin2021 © Miami-Dade Fire Rescue/AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les opérations de déblaiement continuent nuit et jour à Surfside, près de Miami en Floride où l'aile d'un immeuble de douze étages s'est effondré dans la nuit de mercredi à jeudi. Le bilan n'a pas changé : quatre morts et 159 disparus. Et plus les heures passent, plus les voisins et proches critiquent la lenteur de l'opération de sauvetage, alors que la population est appelée à rester chez elle.