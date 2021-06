États-Unis: condamnation de Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd, y a-t-il un avant et un après?

Aux États-Unis, Derek Chauvin a été condamné à 22 ans et demi de prison. L'ancien policier a été reconnu coupable d'avoir tué George Floyd, un Afro-Américain, en mai 2020, à Minneapolis.

Avant Derek Chauvin, seuls une dizaine de policiers américains ont été condamnés pour des meurtres commis dans l'exercice de leur fonction. Le juge du procès Derek Chauvin assure ne pas avoir fondé sa décision sur « l'émotion » : « Je ne cherche pas à envoyer un message », a-t-il précisé. La mort filmée de George Floyd a néanmoins secoué l'Amérique. Y a-t-il un avant et un après ? C’est la question que RFI a posée à l'historien François Durpaire, spécialiste des États-Unis.

« Les Blancs prennent conscience »

« La nouveauté, dit-il, c’est qu’aujourd’hui dans les manifestations, il y a 65% de citoyens blancs. Donc, les Blancs américains démocrates, progressistes prennent conscience du véritable problème. Ça, c’est nouveau dans l’histoire américaine. Il y a une nouveauté, parce qu’aujourd’hui les procureurs osent mettre en examen les policiers. »

Les jurés « multiculturels »

« Il y a une nouveauté aussi, parce que désormais les jurés sont multiculturels et pas seulement Blancs, et osent condamner. Et il y a aussi une nouveauté, parce que les juges osent aller jusqu’au bout de la peine. On peut parler peut-être d’une page qui effectivement est en train de se tourner. En revanche, il y a Rayshard Brooks, Andrew Brown, Adam Toledo, Daunte Wright... qui sont des Afro-Américains tués par la police depuis la mort de George Floyd », conclut-il.

