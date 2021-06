États-Unis: effondrement d'un immeuble en Floride, les secours s'acharnent au coeur des décombres

Les secours ont poursuivi, samedi 26 juin, leurs recherches acharnées dans les décombres d'un immeuble résidentiel près de Miami trois jours après son spectaculaire effondrement qui a fait cinq morts et 156 disparus, selon un dernier bilan.

« Nos équipes de sauvetage ont trouvé un autre corps dans les décombres, et nos recherches ont aussi mis au jour des restes humains », a déclaré la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, lors d'une conférence de presse suivie par l'AFP. Après l'identification de trois des corps précédemment retrouvés, « cela signifie que le nombre de disparus descend à 156, et que le nombre de décès confirmés s'élève à cinq », a-t-elle ajouté.

Les proches des disparus et les habitants de Surfside cherchent toujours des réponses sur le pourquoi de cette catastrophe en particulier suite à des révélations autour de l’état supposé du bâtiment. Il y avait « des dommages structurels majeurs » et des « fissures dans le sous-sol du complexe ». Des conclusions qui datent de 2018, signale notre envoyé spécial sur place, Loïg Loury ; leur auteur préconisait à l’époque des réparations « dans un délai convenable ». Douglas, un habitant de Surfside, vient de l’apprendre : « Il y a des gens qui n’ont pas fait leur boulot, une bande d’imbéciles avides d’argent, c’est la meilleure hypothèse. Ils vont devoir nous fournir une très bonne explication. Parce que ça n’aurait jamais dû arriver. »

La maire du comté, Daniella Levine Cava, assure que la ville n’était pas au courant mais qu’un audit des immeubles similaires allait débuter. Pour rien au monde, Élise, une autre habitante, en tout cas, n’habiterait désormais dans une tour pareille : « Ce serait juste très difficile pour moi de dormir la nuit, après ça. Il y a des facteurs, ici en Floride, comme la chaleur, le vent et le sel qui causent de sérieux dommages aux constructions, tout le temps. »

Il y a donc beaucoup de spéculations en attendant de connaître la vérité. D’autres n’ont toujours pas la tête à ça, comme Patricia, une ancienne du quartier : « Ce qui est arrivé est triste, on prenait Collins Avenue tout le temps quand on venait à Miami, on est passés devant cette tour un million de fois. Et malheureusement aujourd’hui, on ne peut pas ; on peut juste se tenir là, espérer et prier. »

Par précaution, une autre tour, la jumelle de celle qui s’est écroulée cette semaine, a été évacuée. Samedi, les recherches étaient compliquées par un incendie qui s'est déclaré sur le site. La fumée s'est propagée à travers les gravats ce qui rend certaines zones de recherches inaccessibles, selon la maire.

