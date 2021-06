Opiacés aux États-Unis: 230 millions d'accord entre Johnson & Johnson et l'État de New York

Johnson & Johnson a passé un accord de 230 millions de dollars avec l'État de New York pour éviter les poursuites dans la crise des opiacés.

Accusé d’avoir alimenté la crise des opiacés aux États-Unis, Johnson & Johnson, a trouvé un accord avec l'État de New York, mettant fin aux poursuites judiciaires moyennant 230 millions de dollars. Le laboratoire pharmaceutique américain a également décidé ce 26 juin de cesser de vendre ces médicaments antidouleurs aux États-Unis.

La surconsommation des opiacés aux États-Unis est un vrai fléau pour la santé publique. Environ 500 000 personnes sont mortes d'overdose depuis 1999. Face à l’ampleur du phénomène, plusieurs États américains ont attaqué ces dernières années des laboratoires et des sociétés, en les accusant d’avoir encouragé les médecins à sur-prescrire ces médicaments très addictifs.

En février, le prestigieux cabinet de conseil McKinsey avait accepté de payer 573 millions de dollars pour solder des poursuites judiciaires lancées par une quarantaine d'États américains. Ces derniers l'accusaient d'avoir contribué à la crise des opiacés via ses conseils aux groupes pharmaceutiques. Alors que les procédures judiciaires se sont multipliées dans le pays, plusieurs entreprises tentent de trouver des accords.

Un « fardeau économique »

La crise des opiacés aux États-Unis n’est pas seulement humaine, elle est aussi économique. Les centres américains de lutte et de prévention des maladies avaient estimé en 2019 à plus 78 milliards de dollars par an le « fardeau économique » de cette crise.

