Haïti: MSF ferme son centre de Martissant situé en zone d'affrontement entre gangs

Haïti est toujours coupée en deux à cause d’une guerre que des gangs se livrent dans l’ouest de Port-au-Prince. Malgré les violences, Médecins sans Frontières avait continué à fournir gratuitement des soins dans son centre d’urgence installé au cœur du quartier pauvre de Martissant qui est aujourd’hui devenu une zone d’affrontement. Mais samedi l’hôpital a été la cible de tirs donc l’ONG suspend pour une semaine ses activités.

Avec notre correspondante à Port-au-Prince, Amélie Baron

Face à l’éclatement du conflit entre gangs dans les rues voisines, plusieurs balles perdues avaient déjà terminé leur trajectoire dans le centre d’urgence ces dernières semaines, mais samedi des tirs ont ciblé la guérite du gardien, des balles ont traversé la barrière d’entrée et certaines ont atteint des salles de traitement du centre d’urgence de MSF. La ligne rouge a été franchie pour l’organisation comme le déplore la cheffe de mission Alessandra Guidiceandrea.

« On a décidé de suspendre les activités pour faire comprendre à tout le monde, pas seulement à la communauté de Martissant, mais de manière générale qu'assurer les services qu'on offre à la population est un défi quotidien et qu'un moment donné on se retrouve à réfléchir entre la volonté de rester pour la population et la sécurité de notre staff. Et on ne veut pas être mis face à ce dilemme, explique-t-elle. Notre message veut être vraiment clair : on quitte la structure pour une semaine. On s'attend à retrouver la structure intacte et on met notre staff en sécurité. On a marqué la ligne rouge : on ne touche pas aux structures de santé, on ne touche pas aux ambulances, on ne touche pas au personnel soignant. »

Accidents de la route, blessures suite à des violences mais aussi crise d’asthme aiguë, en moyenne, près de 100 personnes dont quantité d’enfants se faisaient soigner gratuitement chaque jour au centre MSF de Martissant. Aujourd’hui, c’est la première fois en quinze ans que ses portes sont fermées.

