À la Une: effondrement d'un immeuble à Miami, les recherches se poursuivent encore

Les recherches se poursuivent pour retrouver 150 personnes portées disparues après l’effondrement d’un immeuble de Miami.Jusqu’à présent, les autorités font état de 11 morts. Selon la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, cité par le Miami Herald, les secouristes ont fait d’énormes progrès sur le site de la catastrophe ; presque 400 personnes y travaillent sans relâche pour retrouver d’autres victimes. D’après le Miami Herald, c’est la plus grande opération de secours dans l’histoire de la Floride, si l’on ne compte pas celle mise en place après les dégâts provoqués par des ouragans.

Alors que les recherches se poursuivent, les autorités tentent aussi de savoir pourquoi l’immeuble s’est effondré jeudi dernier. Un rapport de 2018 avait déjà noté des « dommages structurels majeurs » sur le bâtiment, ainsi que des « fissures » dans son sous-sol. Dans une lettre envoyé début avril et à laquelle le journal USA Today a eu accès, le président du syndicat des copropriétaires alerte sur ces fissures au sous-sol qui, estime-t-il, ont empiré. Selon lui, les habitants de l’immeuble auraient été réticents pour lancer les travaux nécessaires pour réparer la structure, qui auraient coûté plusieurs millions de dollars.

La Californie bouleversée par la sécheresse

Autre sujet qui fait la Une de la presse, la sécheresse déjà qualifiée d’« historique » qui frappe l’ouest des États-Unis. Un phénomène climatique qui chamboulera entre autres la Californie. La Californie découvre une denrée de plus en plus rare… l’eau, écrit le New York Times. Une situation qui va transformer la production agricole de cet État considéré comme « la réserve de fruits des États-Unis » : certains fermiers sont en train de tourner le dos aux plantations.

Le journaliste a rencontré l’un d’entre eux, qui a compris qu’il peut gagner plus d’argent en vendant de l’eau qu’en cultivant du riz pour les restaurants à sushis. D’autres transforment leurs champs d’amandes en parc de panneaux solaires. Le climat de plus en plus sec va détruire une grande partie de l’agriculture californienne dans les 20 prochaines années. Avec des conséquences importantes pour l’approvisionnement en fruits pour le reste du pays.

Nouvelles violences contre des personnes LGBT au Brésil

Au Brésil, la communauté LGBT de la ville de Recife dans le nord-est du pays a célébré la Gay Pride ce lundi 28 juin. Une fête qui s’est transformée en marche de protestation contre les violences dont les membres de la communauté LGBT sont régulièrement victimes au Brésil.

Pas plus tard que vendredi dernier, le travesti et SDF Roberta Nascimento da Silva, 32 ans, a été attaqué par un adolescent de 17 ans qui l’a aspergé d’alcool avant de le brûler. Les brûlures ont touché 40 pour cent du corps, un bras a dû être amputé. C’est à lire dans le journal Folha de São Paulo qui rappelle que le Brésil reste le pays avec le taux d’homicide le plus élevé contre des personnes LGBT.

La pauvreté augmente au Brésil et les campements de fortune aussi

Ce cas est aussi emblématique d’une autre tendance qui s’affirme dans le pays, celle des Brésiliens appauvris qui n’ont d’autres solutions que de vivre dans la rue. Un reporter du Washington Post s’est rendu dans un des plus grands campements de fortunes autour de la capitale économique São Paolo. Un campement composé de « réfugiés économiques », victimes de la crise du Covid-19 qui a laissé des millions de Brésiliens sans emploi.

Parmi eux, Zuleide Felix, 67 ans. Cela fait 15 mois qu’elle a perdu son travail en tant qu’employée de la maison. Elle avait été licenciée par son employeur avec l’arrivée du Covid-19. Depuis, elle vit dans une tente près de l’aéroport de Guarulhos, dans la grande banlieue de São Paulo. Au reporter du Washington Post, cette ancienne employée de maison explique qu’avec son mari, elle avait un appartement, deux chambres et une télévision. « C’est tout ce dont on avait besoin », ajoute-t-elle. Toute sa vie Zuleide avait connu la précarité, mais jamais à ce point-là, souligne le journal.

D’après le Washington Post, la hausse de la pauvreté au Brésil est une conséquence directe de la décision du président Jair Bolsonaro de laisser se propager la pandémie dans le pays, et de combattre coûte que coûte toute mesure de restriction sanitaire.

