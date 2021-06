À la Une: vague de chaleur meurtrière au Canada

Publicité Lire la suite

Au Canada des dizaines de personnes ont été tuées depuis vendredi dernier par une vague de chaleur « historique » qui frappe l’ouest du pays, et qui semblait ce mardi 30 juin « de plus en plus meurtrière », note le Toronto Star : « Nous n’avons jamais rien vu de pareil », titre le journal. Lundi « 103 records de chaleur suffocante » ont été « fracassés », écrit La Presse « en Colombie-Britannique, en Alberta, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest ». De l’autre côté de la frontière, les États-Unis sont, eux aussi, touchés avec 46,1 °C à l’aéroport de Portland précise Le Devoir.

Mais c’est bien la Colombie-Britannique qui est la plus touchée, avec note le journal « un record de chaleur absolu pour tout le Canada battu lundi à Lytton, village au nord-est de Vancouver, où le mercure a grimpé jusqu’à 47,9 degrés ». Le Toronto Star a mieux : 49,5 toujours à Lytton, mais il est vrai que la ville a battu trois fois en trois jours le record de température.

Conséquences : à Vancouver, 65 personnes sont mortes depuis vendredi, dont 20 pour la seule journée d’hier précise le Toronto Star. La police locale lance un appel dans le journal : « Si vous avez dans votre famille une personne âgée ou vulnérable, appelez-la ou passez chez elle pour vérifier que tout va bien ». D’autant que note le Devoir, citant le site du ministère de l’Environnement, « il y a peu de répit la nuit ».

Un « dôme de chaleur »

Le Devoir titre sur le « dôme de chaleur » expliquant cette situation météorologique extrême :« de hautes pressions qui emprisonnent l’air chaud sur la région ». Résultat, « les climatiseurs et ventilateurs sont en rupture de stock. Des villes ont ouvert des centres de rafraîchissement. Des campagnes de vaccination contre le Covid-19 ont été annulées et des écoles fermées ». La vague pourrait se calmer ce mercredi, note le National Post, sauf pour les Prairies où, indique La Presse, elle pourrait persister « au moins toute la semaine – et peut-être la prochaine ». Et des risques de foudre sont signalés pour ce soir « dans le sud desséché de l’intérieur », prévient le journal.

Au Venezuela la MUD autorisée à se présenter aux élections régionales de novembre

« Retour sur la carte électorale » pour la Plateforme de l’unité démocratique, titre Diario2001 en Une, à côté du logo de la MUD - un pouce levé et le mot Unidad. « Le Conseil national électoral a annoncé ce mardi qu’il avait accepté à l’unanimité l’inscription de 20 nouveaux partis politiques : huit nationaux et 12 régionaux, dont la MUD », qui avait été, rappelle, El Periodiquito, « invalidée en 2018 ». Diario2001 cite le président de la commission électorale, Pedro Calzadilla : « C’est la preuve que le pouvoir électoral est totalement attaché à la réaffirmation de la démocratie vénézuélienne ». Du coup, 2001 propose une enquête en ligne à ses lecteurs : « Après l’habilitation de la MUD, allez-vous participer aux élections du 21 novembre ? »

El Periodiquito, le journal de l’État d’Aragua, dans le centre du Venezuela, en profite pour demander leur avis aux dirigeants politiques locaux – puisqu’on parle d’élections régionales. « Grâce à cela, nous pourrons mettre en déroute le gouvernement », estime Manuel Guerrero, le secrétaire régional d’Action démocratique. Pour José Vicas, le président du parti Copei en Aragua, « c’est une opportunité de plus pour que l’opposition se présente comme une unité solide et cohérente ». Mais dans Ultimas Noticias, Diosdado Caballo, le premier vice-président du parti du président Nicolas Maduro, clame déjà que « le PSUV est prêt pour une victoire le 21 novembre ».

Suppression des postes de « protecteurs »

La presse vénézuélienne publie aussi les réactions à la décision du président Maduro de supprimer les postes de « protecteurs » après les élections du 21 novembre. El Nacional rappelle que Nicolas « Maduro avait nommé après les dernières élections régionales en 2017 des “protecteurs” dans plusieurs États où l’opposition avait gagné ». Dans El Universal, le député José Gregorio Correa, de la coalition d’opposition Alianza Democratica, salue la décision présidentielle de supprimer cette « figure inconstitutionnelle, cette fraude à l’électeur : les Vénézuéliens n’ont pas voté pour eux » et pourtant ils « gèrent les budgets ».

Mais José Gregorio Correa demande leur disparition immédiate, « et pas après les élections ». D’autant que rappelle dans un éditorial El Nacional, « beaucoup de questions se posent sur les affaires qu’ils ont mises en place pendant des années, surtout dans les zones frontalières », avec des budgets sur lesquels « ils ne rendaient de comptes à personne ».

Delia Fiallo, « la reine des telenovelas »

La presse latino-américaine revient sur la mort de Delia Fiallo, surnommé « la reine des telenovelas », morte ce mardi, cinq jours avant son 97e anniversaire. Ses productions se sont exportées dans toute l’Amérique latine : Argentine, Pérou, Puerto Rico, Brésil, Colombie et Mexique, États-Unis aussi, note en Colombie El Tiempo. Pour Milenio (au Mexique), elle a carrément « marqué la culture populaire hispano-américaine de la seconde moitié du XXe siècle avec ses scénarios ».

Née à Cuba, Delia Fiallo est morte à Miami, aux États-Unis, mais c’est au Venezuela que le succès est arrivé, là où elle a « laissé des telenovelas qui ont marqué leur époque dans le pays », souligne le quotidien vénézuélien El Pitazo, qui en présente une dizaine : Leonela et la peur de l’amour, Cristal, qui a eu pas moins de deux versions rien qu’au Mexique, Kassandra, vue dans plus de 180 pays et traduite dans plus de 20 langues, « une des telenovelas les plus célèbres et influentes de l’histoire » affirme El Pitazo. Le journal cubain 14 y medio note qu’en 2018, la scénariste estimait que le genre avait été tué par l’action, la violence et le trafic de stupéfiants, et qu’on avait oublié les sentiments…

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne