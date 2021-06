Brésil: éclaboussé par les scandales, Jair Bolsonaro affiche une popularité en berne

Le président brésilien est éclaboussé par un scandale de vaccins surfacturés. Alors qu’une commission d’enquête parlementaire se penche sur la gestion du gouvernement pendant la pandémie, sa popularité est en baisse.

De notre correspondante à Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino

Comment tenir un an et demi de plus avec Jair Bolsonaro à la tête du Brésil ? C’est la question que se pose Julia, transgenre de 23 ans et sans abris dans le centre de Rio.

« Il faut se débarrasser de Bolsonaro, estime-t-elle. Il veut que tout le monde sorte dans la rue pour attraper cette maladie et mourir. Il faut dire la vérité, c’est horrible ! Le Brésil est en état de calamité publique. »

Depuis le début de la pandémie, les scandales de corruption liés à l’achat de vaccins ou de respirateurs se sont multipliés. Luiz Carlos n’est pas surpris de ces révélations : « Les politiques se renvoient la balle. Personne ne voit rien, ne sait rien. Le tout en maintenant leurs intérêts politiques et économiques, au détriment de la santé de la population. »

Demande de destitution de l'opposition

Ce mercredi 30 juin, l’opposition, réunissant des députés de gauche, du centre et des anciens alliés du président déposera une énième demande de destitution de Jair Bolsonaro. Tatiana a honte de son président : « C’est terrible ! On n’a pas connu de pire époque. Au lieu de soutenir le pays, il a préféré jouer à la guerre avec d’autres pays. »

Malgré sa peur d’être contaminée, Tatiana fera partie des manifestants qui défileront contre le président ce samedi 3 juillet.

