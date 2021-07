À la Une: jour de fête national au Canada dans un contexte très tendu

Des lumières et des drapeaux déposés sur l'emplacement de centaines de tombes autochtones non identifiées, à Saskatchewan au Canada.

Publicité Lire la suite

Plusieurs villes ont annoncé l’annulation de leurs festivités, en soutien aux victimes après la découverte de tombes d’enfants autochtones. Un troisième site a été signalé mercredi 30 juin en Colombie-Britannique, 182 dépouilles enterrées près de Cranbrook. En parallèle de ces découvertes, plusieurs églises ont pris feu ces derniers jours, des incendies « d’origine suspecte », selon La Presse.

Comme près d’Edmonton dans l’Alberta, quelques heures avant cette découverte à Cranbrook. The Globe and Mail relaie les appels au calme du chef national de l’Assemblée des Premières Nations, même si aucun lien officiel n’a été établi entre les deux évènements, rappelle The Star. Un des chefs des Premières Nations de l’Alberta, Arthur Noskey réclame davantage de protection pour les églises, car ce sont des sites potentiels de preuves dans la découverte de ces corps.

Des églises qui brûlent et « L’histoire qu’on enterre ». Dans le quotidien La Presse, Yves Boisvert revient sur ce contexte de tension en pleine fête nationale. Le Québec « voudrait bien y échapper », dans cette province les festivités se déroulent à la Saint-Jean le 24 juin. Et « c’est commode », selon l’éditorialiste : cela épargne « une gêne, une introspection », alors que, « certains de ces pensionnats de l’ouest étaient dirigés par des communautés catholiques québécoises ».

La Trump Organisation devant la justice.

L’entreprise familiale de l’ancien président américain et son directeur financier Allen Weisselberg ont été inculpés par un grand jury de Manhattan. Les charges retenues contre lui et la société doivent être dévoilées ce jeudi après-midi par les procureurs.

Avant cela, Weisselberg s’est rendu tôt ce matin au tribunal pour être entendu, indique leBoston Globe, dans le cadre de cette enquête de deux ans, qui s’intéresse aux primes et aux avantages luxueux dont a bénéficié l’homme d’affaires : un appartement à Manhattan, ou encore des locations de Mercedes, détaille le New York Times. Et cette question des procureurs : des impôts auraient-ils dû être payés sur ces avantages ? s’interroge USA Today.

Weisselberg pourrait être poussé à coopérer et à révéler ce qu’il sait des affaires de l’ancien président. Cet acte d’accusation instaure en tout cas un rapport de force juridique sans précédent entre les procureurs de Manhattan et un ex-président, dont « l’emprise sur le parti républicain reste considérable », estime le Washington Post.

Donald Trump, qui a dénoncé une « chasse aux sorcières » ne devrait pas pour l’instant être inquiété. Mais pour le New York Times, défendre son entreprise pourrait être « une distraction coûteuse alors qu’il envisage une autre course à la présidence ».

En Floride une loi qui interdit aux athlètes transgenres de faire partie d’équipes féminines entre en vigueur ce 1er juillet.

Il faut désormais montrer un certificat de naissance, indiquant son « sexe biologique », explique le Miami Herald. Une adolescente transgenre de 13 ans et ses parents contestent cette mesure en justice, nous apprend le quotidien. Pour leurs avocats cette mesure est inconstitutionnelle, car elle viole une loi fédérale, qui interdit la discrimination fondée sur le sexe au sein des établissements scolaires.

Dans le Washington Post, le militant Gavin Grimm livre son expérience, ces années passées à se battre dans son lycée pour avoir accès aux toilettes des garçons, le harcèlement, l’exclusion. « Cela n’aura pas dû être aussi dur ». Mais pour lui, ça n’est pas qu’une question de sport ou de toilettes, mais « d’ignorance et de peur », de la part de certains législateurs.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne