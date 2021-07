États-Unis: au pied du mur à la frontière avec le Mexique, Donald Trump agite les peurs

L’image de Donald Trump sous un pan de mur à la frontière entre le Texas et le Mexique n’est pas nouvelle. Au lendemain de l’invasion du Capitole le 6 janvier dernier, il était déjà venu dans la vallée du Rio Grande pour vanter son mur. Cette fois-ci, il a répondu à l’appel du gouverneur du Texas, en campagne contre quatre autres républicains qui veulent son poste, en jeu en mars prochain.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Houston, Thomas Harms

Pour rester en tête des sondages, rien de tel pour le gouverneur du Texas que la thématique des demandeurs d’asile et du mur. Dans une salle avec des officiels texans puis devant le mur, l’ex-président américain Donald Trump est, quant à lui, revenu sur ses sujets de prédilection : la Russie et Hillary Clinton, les élections qu’il aurait gagnées, et les 800 km de mur qu’il aurait construit. Même si c’est six fois moins en réalité, puisque seulement 130 km de mur sont neufs.

Son discours est là pour faire peur : « Dans l’Histoire, il n’y a jamais eu de frontière aussi sûre que notre frontière avec le Mexique, et maintenant, il n’y a plus de frontière. Et ne vous faîtes pas d’illusions, ils viennent du Moyen-Orient, et ils sont mauvais. Ici, ce sera très bientôt une république bananière, un pays du tiers-monde », assène le prédécesseur de Joe Biden.

► À lire aussi : Le Pentagone débloque 3,8 milliards pour le mur anti-migrants de Trump

« Tout ça, c’est du grand Guignol »

Une centaine de militants se sont réunis pour contester la venue de l’ancien président. Parmi eux, Tannya Benavides, membre du collectif « No Border Wall ». « Il vient dans notre région et nous utilise comme si on était un dépotoir politique, estime l’activiste. Il cherche désespérément à rester au centre des discussions. Le mur ne lui sert que comme accessoire politique. Tout ça, c’est du grand Guignol, et honnêtement c’est un peu insultant. »

Le gouverneur Greg Abbott souhaite que le Texas débloque 250 millions pour poursuivre la construction du mur, contre l’avis de l’administration Biden. Il a lancé un appel aux dons, qui a déjà récolté plus de 450 millions de dollars.

Selon une étude réalisée tous les quatre ans par un groupe de 142 historiens et professeurs américains, et mandatée par la chaîne de service publique C-SPAN, Donald Trump est l’un des pires présidents américains de l’histoire : il se classe 41e sur 44.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne