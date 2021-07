REPORTAGE

Présidentielle au Pérou: violences sur fond de recours judiciaire de Keiko Fujimori

Keiko Fujimori s'adresse aux médias après avoir remis une lettre demandant un audit international du vote. A Lima, Pérou, le 28 juin 2021. REUTERS - SEBASTIAN CASTANEDA

Plus de trois semaines après le second tour de l’élection présidentielle, les Péruviens attendent toujours la proclamation officielle des résultats. Alors que le candidat de la gauche radicale Pedro Castillo est arrivé en tête, son adversaire Keiko Fujimori refuse toujours de reconnaître sa défaite. Elle s’est lancée dans une bataille judiciaire avec une vaste campagne de désinformation pour contester des centaines de milliers de votes, alléguant une supposée « fraude électorale ». Ce qui génère des tensions et des violences entre les partisans des deux camps.

Avec notre correspondante à Lima, Wyloën Munhoz-Boillot Ces images qui ont fait le tour des réseaux sociaux ont été tournées jeudi 24 juin dans le centre de Lima. On y voit des partisans de Keiko Fujimori s'en prendre violemment à ceux de Pedro Castillo, comme le raconte l'un d'entre eux : « Ils nous ont frappé avec des bâtons recouverts de clous avec la volonté de nous blesser à mort ! » Comme lui, des centaines de partisans de Pedro Castillo campent depuis plusieurs jours devant le Jury National Electoral (JNE) dans l'attente de la proclamation officielle des résultats et dénoncent des attaques de plus en plus violentes du camp adverse. « On fait régulièrement l'objet d'attaques de la part de bandes organisées qui ont clairement été envoyées par Keiko Fujimori qui refuse de reconnaître sa défaite », dénonce-t-il. Le mois dernier, plusieurs médias d'investigation péruviens avaient déjà signalé la présence dans les manifestations fujimoristes de personnes violentes appartenant à des organisations d'extrême-droite, dont des admirateurs d'Adolf Hitler et de Vladimiro Montesinos, qui purge une peine de 25 ans de prison pour corruption et violation des droits de l'homme au Pérou. ► À lire aussi: Présidentielle au Pérou: vague de haine raciste de la part des fujimoristes Mort d'un partisan Pedro Castillo Le climat de tensions qui règne depuis plusieurs semaines dans le pays s'est accru depuis la mort mardi 29 juin, au soir, d'un partisan de Pedro Castillo. Ses compagnons attribuent son décès aux fujimoristes qui l'auraient blessé à la tête lors d'affrontements entre les deux camps, tandis que le certificat de décès émis par l'hôpital évoque une maladie. Mercredi 30 juin, le ministère public a ouvert une enquête pour faire la lumière sur cette affaire. Dès mardi soir, à travers son compte Twitter, Pedro Castillo a présenté ses condoléances à la famille de la victime et a exigé que justice soit rendue. Mi sentido pésame para la familia de Sacarías Meneses, héroe de la democracia, quién ha demostrado que los derechos constitucionales se defienden hasta con la vida. Sin embargo, su muerte no puede quedar impune. Exijo que las autoridades investiguen para encontrar justicia. — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) June 30, 2021 De son côté, et malgré les nombreuses voix qui se sont élevées l'exhortant à condamner les attaques et violences de la part de ses partisans, Keiko Fujimori est restée silencieuse. ► À lire aussi : Pérou: Keiko Fujimori ne repassera pas (tout de suite) par la case prison