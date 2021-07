À la Une: la Cour suprême américaine valide des lois électorales jugées restrictives

Publicité Lire la suite

Six des neuf juges conservateurs de la Cour suprême ont validé jeudi 1er juillet deux lois électorales adoptées par la majorité républicaine d’Arizona, qui encadrent plus strictement la façon de voter. La première interdit de confier son bulletin de vote anticipé à quelqu’un qui n’est pas membre de la famille proche, une pratique sur laquelle comptent de nombreux électeurs ruraux et indigènes des réserves pour vote, selon le site Azcentral, qui couvre l’actualité en Arizona. La seconde invalide les bulletins déposés dans un bureau qui n’est pas celui où l’électeur est inscrit.

« C’est la démocratie qui est en jeu », a estimé le président démocrate Joe Biden. Selon le New York Times évoque ce vendredi « l’une des décisions les plus importantes depuis des décennies en matière de droit de vote », puisque la Cour considère désormais que le « Voting Rights Act » de 1965 peut être concerné par ces restrictions dont l’impact sur les personnes de couleur est considérable. Cette loi historique pour les droits civiques pourrait bien ne pas « survivre longtemps », après cette décision de la Cour, selon Azcentral, qui rappelle que de nombreux États ont adopté des mesures similaires au nom de la lutte contre la fraude électorale, comme la Géorgie.

Pour le Boston Globe cette décision est une démonstration éclatante du pouvoir que les conservateurs exercent au sein de la plus haute instance judiciaire du pays. Ils ne votent peut-être pas en bloc sur toutes les questions, mais « ils se tiennent fermement ensemble lorsqu’il s’agit de questions touchant à la démocratie elle-même », commente de son côté le Washington Post.

Cela intervient alors que la principale législation fédérale des démocrates en matière d’élections, « For the People Act » est bloquée au Sénat en raison de l’obstruction des républicains, et de la désunion au sein du groupe parlementaire démocrate quant à ce qui devrait être inclus dans le projet de loi, explique Politico.

La liste Engel épingle plusieurs ressortissants d’Amérique centrale

« Les États-Unis les accusent de corruption ». La Prensa Grafica publie en Une les photos des 14 Salvadoriens qui figurent dans cette liste établie par le département d’État américain à la demande des élus du Congrès. Parmi eux, le ministre du Travail Rolando Castro, accusé d’entrave à la justice et d’attaques contre ses opposants. Avec 41 autres ressortissants du Honduras, et du Guatemala, tous sont accusés par Washington de corruption ou d’attaques « contre la démocratie et l’État de droit », et désormais privés, s’ils en avaient, de visa américain. Ces trois pays forment le « Triangle Nord d’Amérique Centrale », où l’administration du président Biden concentre sa stratégie pour freiner l’immigration illégale vers les États-Unis, explique le site guatémaltèque Prensa Libre.

Dans cette liste figurent d’anciens présidents, comme le Guatémaltèque Alvaro Colom, des ministres, des juges de la Cour suprême et de nombreux parlementaires. El Heraldo fait le point sur les Honduriens concernés et leurs éventuelles condamnations par la justice de leur pays. Le site rappelle que l’ex-président Porfirio Lobo Sosa et sa femme sont accusés d’avoir perçu des pots-de-vin, notamment de la part de narcotrafiquants. L’ex-première dame devrait bientôt être entendue par un tribunal, soupçonnée d’avoir détourné plus de 12 millions de lempiras (la monnaie locale) des caisses publiques de l'État.

Le Congrès américain veut aussi conditionner l’aide à la police colombienne

Un projet de loi qui conditionne l’attribution de l’aide financière américaine à la police colombienne. Le sous-comité des opérations étrangères de la Chambre des représentants a approuvé jeudi ce texte qui exige des garanties selon laquelle Bogota enquête et sanctionne les agents impliqués dans les violations des droits de l’homme. Cette condition existait déjà dans le cas des ressources de l’armée, mais elle a été étendue à la police nationale, rappelle le site Semana.

Aucune explication n’a été donnée pour justifier cette mesure, mais il se dit au Congrès qu’elle serait liée aux allégations de brutalité qui pèsent contre la police colombienne depuis le début des manifestations en 2019, résume El Tiempo, une contestation sociale qui continue et au cours de laquelle des dizaines de personnes ont perdu la vie ou ont été blessées dans les affrontements entre forces de l’ordre et manifestants. Un des congressistes explique qu’il s’agit d’éviter que l’argent du contribuable américain ne soit utilisé pour « blesser les Colombiens qui exercent leur droit à manifester ».

Il s’agit d’un « signal fort » envoyé à la Colombie selon Gimena Sánchez-Garzoli, directrice du programme des Andes au bureau des affaires latino-américaines à Washington, dans El Espectador. Selon elle, les parlementaires et l’exécutif attendent davantage que la promesse d’une réforme au sein de la police.

Dans l’Ouest canadien, Lytton semblable « à une zone de guerre ».

C’est ainsi que le Globe and Mail titre ce vendredi sur les incendies qui ont ravagé presque la totalité de ce village de Colombie-Britannique, où les températures ont atteint 49,5 degrés mardi. Un record de température historique au Canada qui dépasse ceux enregistrés « dans n’importe quel pays d’Amérique du Sud ou d’Europe », explique The National Post, comparant le village aux « jungles fumantes de l’Amazonie, aux plages brûlantes de Rio de Janeiro, aux collines ensoleillées de la Sicile », l’Ouest canadien « littéralement plus chaud que le Sahara », titre même le journal.

Une vague de chaleur ayant fait près de 500 morts dans le pays. The Star relate la fuite des plusieurs habitants pour échapper aux flammes. Un ordre d’évacuation a été donné mercredi soir, mais l’évacuation a été compliquée par le fait que les habitants se sont dirigés dans plusieurs directions, évitant l’ouest du village où se trouve le fleuve Fraser, s’efforçant de trouver des abris pour eux et leurs animaux.

Le Devoir qui diffuse sur son site des images de ces flammes cite Jean McKay, membre de la communauté de Kanaka Bar, à environ 15 kilomètres de Lytton, qui explique combien il a été difficile pour elle de quitter sa maison. « J’ai pleuré, ma fille a pleuré. Elle m’a dit : “Je ne sais même pas pourquoi j’ai pris mes clés. Nous n’allons peut-être plus avoir de maison ” ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne