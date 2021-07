États-Unis: les new-yorkais découvrent la petite sœur de la Statue de la liberté

La France a envoyé une nouvelle statue de la liberté aux États-Unis. Un prêt pour quelques années pour rendre hommage aux relations entre les deux pays et à l’histoire de cette œuvre signée Auguste Bartholdi.

Depuis 136 ans, elle trône dans la baie de New York et attire tous les regards. « Elle a une valeur émotionnelle et historique importante », explique cet homme. « On la voit en photo, dans les magazines, mais quand on la voit en vrai, on est tout de suite hypnotisé. Et on se dit, wow, elle est vraiment belle en vrai », renchérit un autre.

Mais aujourd’hui, ce n’est pas pour la grande Statue de la liberté que les touristes font la traversée. Pour une semaine, Lady Liberty se fait voler la vedette par celle que les Américains ont surnommé la petite sœur de Lady Liberty, une version réduite venue directement de Paris.

« Quand j’ai entendu qu’elle faisait tout juste 10 mètres, je me suis dit qu’il fallait absolument qu’on vienne la voir. Ça a piqué ma curiosité », assure une femme. « C’est comme si la Statue de la liberté avait une petite sœur. C’est à voir ! », s’étonne un homme. « On peut se rapprocher et vraiment bien la voir ! C’est ce que j’aime bien », s'exclame une autre.

Exposée à l'ambassade de France durant 10 ans

Cette petite statue en bronze est tirée du moule original imaginé par Bartholdi. Alors que la grande statue trône sur Liberty Island, sa miniature a été placée sur Ellis Island. Les deux vont se faire face jusqu’à la fête nationale américaine le 4 juillet. Ensuite, la petite sœur prendra la route de Washington DC, où elle sera exposée à l’ambassade de France durant dix ans.

