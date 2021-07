Ouragan Elsa: Haïti manque de ressources d'urgence et l’insécurité handicape les efforts

Le premier ouragan de la saison de l’Atlantique progresse dans le bassin antillais. Les intempéries devraient toucher Haïti d’ici à la fin de journée samedi 3 juillet. Les risques d’inondations y sont très forts à cause de la déforestation, mais cette année, le pays est plus vulnérable que jamais, car l’insécurité liée aux gangs handicape sévèrement les efforts de la protection civile.

Avec notre correspondante à Port-au-Prince, Amélie Baron

Chaque année, les équipes de la protection civile haïtienne tentent de se préparer au mieux à la saison cyclonique, mais les moyens font toujours défaut. Et ces dernières semaines, les brigadiers ont déjà mobilisé leurs efforts et leurs ressources pour assister les milliers d’habitants qui ont fui les quartiers de Port-au-Prince où les gangs s’affrontent.

Jerry Chandler, directeur de la protection civile, déplore un manque de moyens à quelques heures de l’arrivée de l’ouragan Elsa : « Depuis le début du mois de juin on a eu des déplacés au niveau de la région métropolitaine pour lesquels on a dû mobiliser une partie de nos ressources qui étaient prépositionnées pour la saison cyclonique. Il a fallu leur venir en aide, leur porter secours, et là, nous sommes en train de renflouer nos stocks en prévision de la saison et spécifiquement de Elsa qui arrive. En plus de cela, nous avons des soucis logistiques, car dans le cas où nous aurions les stocks, il faut pouvoir les acheminer. Et pour pouvoir accéder aux départements qui sont menacés, au Sud, nous devons passer dans des zones "rouges". »

Cela fait en effet un mois qu’Haïti est quasiment scindé en deux : les gangs, qui contrôlent une partie de l'unique route nationale reliant la capitale à la moitié Sud, empêchent la libre circulation des marchandises.

► À lire aussi : Fusillade en Haïti: le gouvernement dénonce un «attentat terroriste»

