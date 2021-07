États-Unis: le 4 juillet marque un premier raté de l'administration Biden sur la vaccination

Le président américain Joe Biden à la Maison Blanche le 29 juin 2021. WIN MCNAMEE GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Texte par : RFI

La Maison Blanche promet de fêter l'indépendance du pays en grande pompe avec une réception d'un millier de personnes. Pourtant, ailleurs, les feux d'artifice et les parades ont été annulées dans plusieurs villes. Par exemple à Miami, en Floride, pour éviter de trop grands rassemblements. Il faut dire que les objectifs de l'administration Biden en matière de vaccination ne sont pas atteints et que les variants remette en cause l'optimisme des derniers mois.