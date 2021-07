Canicule et incendies au Canada: la crainte de la population face aux ordres d’évacuation

Blocus de la police à l'extérieur de la ville de Lytton, où un incendie de forêt a fait rage et a forcé les habitants à évacuer, en Colombie-Britannique, au Canada, le 1er juillet 2021.

Au Canada, les habitants de Colombie-Britannique surveillent avec anxiété les alertes et les ordres d'évacuation. Le village de Lytton a été presque entièrement brulé jeudi. Des personnes sont encore portées disparues. La situation risque de ne pas s'arranger à cause de la vague de chaleur inédite qui sévit dans la région.

Publicité Lire la suite

Lytton, à quelque 250 km au nord-est de Vancouver, avait enregistré un record national de chaleur cette semaine à 49,6 degrés. Le village a été détruit par les flammes à 90%. Quelque 250 habitants avaient été évacués en amont. Mais deux personnes seraient décédées dans l'incendie.

Des équipes de recherches ont été dépêchées sur les lieux pour trouver les quelques disparus. Une tâche difficile, une grande partie de la ville détruite n'est pas praticable et le réseau mobile ne fonctionne pas.

► À lire aussi : Canicule et incendies au Canada: le village de Lytton brûlé, un millier d'évacuations

Une lutte contre les incendies de plus en plus difficile

Dans la province de Colombie-Britannique, la tragédie a alimenté l'anxiété des habitants. En plus de la chaleur, de vents violents rendent encore plus difficile la lutte contre les incendies.

Selon les services de feu de forêt, il y a plus de neuf incendies de forêt importants dans la province, d'une superficie combinée de plus de 600 kilomètres carrés. L'un d'eux se rapproche de Castlegar une ville de 8 000 habitants dont une partie a déjà été évacuée. Plusieurs routes et autoroutes ont été fermées, ce qui ne fait qu'augmenter l'inquiétude des habitants.

La vague de chaleur en elle-même a déjà fait près de 500 morts au Canada.

► À lire aussi : À la Une: vague de chaleur meurtrière au Canada

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne