Brésil : une nouvelle manifestation nationale anti- Bolsonaro

Suite aux scandales de corruption liés à l’achat de vaccins qui ont entaché le gouvernement cette semaine, l’opposition organisait ce samedi 3 juillet une nouvelle manifestation nationale contre Jair Bolsonaro. C’est la troisième en un peu plus d’un mois, alors que le pays se dirige vers une troisième vague épidémique.

Avec notre correspondante à Rio, Sarah Cozzolino

« Nos vies ne valent pas plus qu’un dollar ? » Sandra, 60 ans, pose cette question sur sa pancarte, en référence aux dernières révélations sur des pots-de-vin concernant l’achat de vaccins. « Tout est en train de sortir. Il y a beaucoup plus en vérité, ça c’est seulement la pointe de l’iceberg. Mais c’est suffisant pour que le peuple se réveille et défile dans la rue. Parce que je me demande : que sera la Brésil pour mon petit-fils ? »

Nadia est justement venue avec sa fille de 11 ans pour protester contre la politique du gouvernement de Jair Bolsonaro. « Tout les jours, c’est un nouveau scandale, tous les jours une honte. Comment est-ce qu’un a pu laisser quelqu’un comme ça devenir président ? Ce n’est plus une question de gauche ni de droite, c’est une question de respect de la vie. »

Lula, l’alternative…

Malgré les nouvelles demandes de destitution déposées cette semaine à la Chambre des députés, il est pour l’instant peu probable qu’elles aboutissent. La commission d’enquête parlementaire continue quant à elle d’analyser la gestion de la pandémie. Rafael veut croire qu’un changement est possible.

« L’espérance est la dernière à mourir. Nous allons lutter jusqu’à la fin, et s’il ne tombe pas avec la commission ou par la destitution, en 2022, c’est sûr qu’il tombera ! On ira aux urnes pour le dégager. »

Alors que l’ancien président Lula est en tête des sondages pour la présidentielle de 2022, Jair Bolsonaro a déjà prévenu qu’il ne céderait pas le pouvoir s’il considère l’élection comme frauduleuse.

