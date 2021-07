Cuba se prépare au passage de la tempête Elsa, des habitants évacués par crainte d'inondations

Vents violents et fortes précipitations sont attendus sur Cuba ce lundi. La tempête tropicale Elsa devrait ensuite continuer sa route vers la Floride. À Cuba, c’est surtout l’eau qui inquiète les habitants et les autorités car depuis plusieurs semaines, les inondations se succèdent.

Avec notre correspondante à La Havane, Domitille Piron

Depuis dimanche matin, les Cubains sont en alerte, la situation est suivie de prêt par les autorités et des points d’informations sont données très régulièrement par le météorologue José Rubiera.

« Les pluies augmentent et cela va continuer à l’est du pays. L’intensité des vents et la hauteur des vagues vont s’amplifier, il y aura une forte houle avec des vagues de 4 à 6 mètres, ce qui provoquera des inondations de la côte », explique-t-il.

Ce que craignent le plus les habitants, même s’ils sont préparés, ce sont précisément ces inondations. Elsa est la première tempête tropicale de la saison, les Cubains très disciplinés dans ce genre de situation sont prêts et plus de 45 000 personnes ont déjà été évacuées.

Joint par téléphone à l’est de l’île, Ramon a déjà tout préparé. « Ce a quoi il faut faire attention c’est de bien fermer les fenêtres, avoir nettoyé les patios, élaguer les arbres, dit-il. Ici, c’est fréquent que le fleuve déborde, mais les agents municipaux sont passés et ils l’ont nettoyé au cas où il y a des inondations. Et on a déjà mis un petit mur devant la porte au cas où l’eau monte. »

Les fortes pluies de ces dernières semaines ont déjà provoqué d’importants dégâts, notamment dans des quartiers populaires de La Havane où l’inquiétude se fait aussi sentir. Mais plus que la tempête Elsa, ce sont les pertes matérielles engendrées par les inondations et le manque de nourriture que craignent surtout les habitants.

