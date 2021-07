En Suède, 800 supermarchés fermés après une cyberattaque géante aux États-Unis

Depuis vendredi, la société de service américaine Kaseya est la cible des pirates informatiques (image d'illustration). © AFP - NICOLAS ASFOURI

Depuis vendredi, la société de services américaine Kaseya est la cible des pirates informatiques. Ces attaques, où les entreprises doivent payer une rançon pour retrouver le contrôle de leur système, touchent de plus en plus le grand public. C’est le cas en Suède, où cette attaque a conduit à la fermeture de plus de 800 supermarchés.