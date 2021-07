Le soutiens de Julian Assange se réunissent pour son troisième anniversaire en prison

Julian Assange a eu 50 ans samedi 3 juillet. C’est son troisième anniversaire en prison, alors que son extradition lui a été refusée il y a six mois. Les États-Unis ont fait appel. Tant que la décision n’est pas rendue, le fondateur de WikiLeaks ne peut pas voir le jour. Samedi, une centaine de personnes s'est réunie devant Westminster, le Parlement à Londres, pour partager un gâteau d’anniversaire.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Londres, Marie Boëda

Quatre musiciens accompagnent ce chant destiné à leur héros. Ils tiennent des pancartes sur lesquelles on peut lire « libérez Julian Assange ».

Puis, la créatrice anglaise Vivienne Weistwood se jette sur le gâteau noir et blanc et s’étale un morceau sur le visage : « Je viens de poignarder le gâteau d’anniversaire de Julian Assange. Parce qu’il représente son cœur. Et quand vous tuez une victime sacrificielle, vous étalez le sang sur votre visage. Et ce visage est censé représenter la corruption qui est en train de le tuer. »

L’un des participants porte un linceul noir qui lui cache le visage et brandit une faux. Il représente la mort : « La justice britannique est morte si Julian Assange est extradé. »

►À lire: Julian Assange: un lanceur d’alerte qui a voulu défier les puissants

« La démocratie n'emprisonne pas les journalistes »

Stella Morris, la compagne de Julian Assange, prend la parole. Accompagnée de leurs deux enfants, elle lui rend hommage. « Nous célébrons le courage et le travail de Julian à Parlement Square parce qu’il a dédié sa vie à la démocratie. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans notre démocratie. Car la démocratie n’emprisonne pas ses héros, la démocratie n’emprisonne pas les journalistes. Julian est un prisonnier politique. »

Julian Assange et Stella Morris ont annoncé qu’ils allaient se marier, mais aucune date n’a encore été fixée. La cérémonie pourrait avoir lieu en prison.

►À écouter: Quel avenir pour Julian Assange ?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne