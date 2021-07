À la Une: nouvelle condamnation dans l’affaire Berta Cáceres

Publicité Lire la suite

Roberto David Castillo a été reconnu coupable ce mardi lors d’une audition publique dans le procès qui fait suite à l'assassinat de la militante écologiste Berta Cáceres en 2016. Ce dirigeant d'une société d'hydroélectricité, soupçonné d’être à l’origine de cet assassinat ne connaîtra sa peine que le 3 août prochain précise La Prensa. Une décision saluée par le procureur général de la République Oscar Fernando Chinchilla pour qui cette sentence contribue à la mise en place d’un État de droit, détaille le quotidien.

Ce chef d’entreprise est reconnu coupable en tant que co-auteur de l’assassinat de Berta Cáceres en 2016. Sept autres personnes avaient déjà été condamné dans cette affaire rappelle La Prensa dans un autre article. C’est une victoire du peuple selon des proches de Berta Cáceres. Une décision de justice par contre critiquée par les avocats de l’accusé qui n’hésitent pas dans les pages d’El Heraldo à parler de manipulation des preuves et qui annoncent déjà qu’ils comptent saisir la Cour suprême et d’autres instances si nécessaire afin d’obtenir l’annulation de cette condamnation.

Les élèves colombiens de retour sur les bancs d’écoles

Après quinze mois de classes à distance, les élèves colombiens vont retrouver ce mardi les salles de classe. « Quinze mois qui vont laisser des traces » estime ce matin El Tiempo qui parle de conséquences encore imprévisibles pour les générations concernées. Ce mardi, les crèches, les classes élémentaires et les collèges rouvrent leurs portes et la ministre de l’Éducation plaide pour un retour des élèves en classe dans les pages d’El Tiempo. Ce retour en classe est en quelque sorte la seule chance pour que ces générations puissent à nouveau rêver d’un meilleur avenir, estime María Victoria Angulo.

Le Brésil en finale de « sa » Copa America

La nuit dernière le Brésil qui affrontait le Pérou a obtenu son ticket pour la finale. La « Seleçao », comme on la surnomme, s’est qualifiée sur un score étriqué : un à zéro, but signé Lucas Paqueta, le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, détaille le quotidien sportif Lance. Si durant la première mi-temps les coéquipiers de Neymar se sont créés de nombreuses occasions, la seconde période a été plus laborieuse, détaille le quotidien, qui met cette baisse de régime sur le compte de la fatigue après six matchs disputés depuis le début de la compétition.

Ce mardi soir place à la seconde demi-finale : Argentine - Colombie. Selon le quotidien argentin Olé, la star brésilienne Neymar espère une qualification de l’Argentine pour retrouver samedi prochain son copain Lionel Messi lors de la finale de cette Copa America 2021.

