États-Unis: le Pentagone annule un mégacontrat attribué à Microsoft contre Amazon

Le Pentagone va entamer une nouvelle procédure pour recruter plusieurs sociétés spécialisées et non une seule, à commencer probablement par Microsoft et Amazon.

Le ministère de la Défense américain annule un contrat informatique d'une valeur de 10 milliards de dollars qu'il avait attribué en 2019 à Microsoft. Il s’agit de gérer le cloud, le stockage de données de l’armée américaine, mais aussi de moderniser tout son système informatique. Le contrat était au centre d'un conflit entre Microsoft et Amazon.

Avec notre correspondante à Washington, Anne Corpet

« Avec l'évolution de l'environnement technologique, il est devenu clair que ce contrat ne répond plus à nos exigences », explique le Pentagone. Mais en résiliant ce contrat, le ministère de la Défense met aussi un terme à une bataille judiciaire qui menaçait de durer de longues années.

Lors de l’attribution du contrat de dix ans à Microsoft, Amazon avait en effet déposé plainte. L’entreprise écartée par le Pentagone estimait avoir été victime de la vindicte de Donald Trump. L’hostilité de ce dernier à l’encontre de Jeff Bezos, également propriétaire du Washington Post, était manifeste : il ne supportait pas la couverture critique de sa présidence par le journal.

L’armée américaine qui a démenti toute interférence de la Maison Blanche, a annoncé qu’elle prévoyait finalement d’engager plusieurs entreprises spécialisées et non plus une seule. Microsoft et Amazon seront sollicitées. Microsoft a dit comprendre les raisons du Pentagone et ajoute dans un communiqué : « La sécurité des États-Unis est plus importante que n'importe quel contrat. »

