Honduras: une nouvelle condamnation pour le meurtre de la militant écologiste Berta Cáceres

Le directeur général d'une centrale hydroélectrique au Honduras est devenu le huitième condamné pour le meurtre de l'écologiste Berta Cáceres en 2016. La militante s'opposait à la construction par l'entreprise DESA d'un barrage hydro-électrique sur les terres de la communauté indigène Lenca.

David Castillo niait toute implication dans la mort de Berta Cáceres. Mais la justice a tranché : l'ancien chef de l'entreprise DESA est bien le co-commanditaire du meurtre de la militante.

Selon la justice, David Castillo avait utilisé des informateurs ainsi que ses contacts pour surveiller Berta Cáceres pendant quelques années et avait transmis ces informations aux dirigeants de l'entreprise. Il a aussi coordonné et obtenu l'argent pour l'assassinat, perpétré par sept hommes qui ont été condamnés en décembre 2018.

La défense de David Castillo a affirmé qu'il était en fait l'ami de Berta Cáceres. Mais le tribunal a rejeté cette demande, jugeant que les données téléphoniques prouvaient que le chef de l'entreprise n'avait maintenu le contact avec l'écologiste que pour obtenir des informations sur ses allées et venues.

Une décision symbolique pour les militants écologistes dans la région

Berta Cáceres, coordinatrice du Conseil civique des organisations populaires et indigènes du Honduras (ou Copinh), a été assassinée à la demande de l'entreprise DESA en 2016 par des tueurs à gages. Le verdict a été salué par la famille, les amis et les collègues de Berta Cáceres comme une étape importante dans la lutte des militants écologistes du pays.

Sa fille, Laura Zuniga Cáceres a pris le relais du combat de sa mère. Pour elle, cette décision est symbolique pour tous les militants écologistes dans la région. « Je pense que c'est une victoire ! Cela fait si longtemps qu'on lutte pour que justice soit faite. On dort dehors devant le tribunal depuis trois mois, dans des tentes pour nous abriter de la pluie et du vent. Cela fait aussi longtemps qu'on souffre depuis l'assassinat de ma mère et qu'on a ce sentiment de vulnérabilité à cause de l'impunité générale dans le pays. »

La fille de Berta Cáceres estime que cette décision pourrait les protéger dans le futur au Honduras, l'un des pays les plus dangereux pour les militants écologistes.

Les principaux instigateurs toujours en liberté

« Mais l'une des choses qu'on a signalées dans cette affaire, c'est que les principaux instigateurs du meurtre de ma mère n'ont pas encore été jugés. David Castillo a été condamné pour avoir co-commandité l'assassinat mais ce n'est pas la personne qui a payé les tueurs à gages », explique Laura Zuniga Cáceres.

La militante écologiste estime qu’il leur manque encore des preuves pour poursuivre les véritables coupables qui sont des personnes très importantes avec beaucoup de pouvoir dans la région.

La sentence de David Castillo sera annoncée le 3 août prochain.

