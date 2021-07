À la Une: l’assassinat du président haïtien Jovenel Moïse

Publicité Lire la suite

Haïti Press Network avait le premier parlé dans la nuit de « personnes lourdement armées au domicile du président Jovenel Moïse », et de « tirs entendus au cours de l’opération ». Le journal confirme l’assassinat du président dans sa résidence et précise que « les faits se sont produits vers 1h du matin ». « Un des enfants du président présent lors de l’attaque est en sécurité, sa femme blessée reçoit les soins que nécessite son cas », explique le Premier ministre par intérim Claude Joseph, cité par le Nouvelliste – il vient d’être remplacé à ce poste par Ariel Henry, qui n’a pas encore prêté serment.

Dans un communiqué cité par Alterpresse, Claude Joseph assure que « la situation sécuritaire du pays est sous contrôle ». « Je suis en réunion avec le CSPN (le Conseil supérieur de la police nationale) pour assurer la sécurité et prendre toutes les mesures pour la continuité de l’État », affirme-t-il dans Le Nouvelliste, qui évoquait il y a deux jours dans un éditorial les « élections annoncées dans un climat de violence quasi généralisée ».

Rezo Nodwès remarque d’ailleurs que le président est « mort par balles à Pèlerin 5, non loin de la maison où habitait l’ancien bâtonnier Monferrier Dorval, assassiné le 18 août 2020 ». Selon une source de Rezo Nodwès, « un contingent de policiers de la garde présidentielle appelés en renfort n’a pu avoir accès à Pèlerin 5 », sans plus d’explications.

Le journal annonce que le gouvernement de la République dominicaine a fermé sa frontière avec Haïti et y a renforcé la sécurité. Enfin Haïti Press Network se fait l’écho de la réaction des États-Unis, qui parlent d’un « crime horrible » et se tiennent « prêts à fournir toute assistance à Haïti ».

Nouvelles arrestations au Nicaragua, dont un candidat à la présidence

Trois dirigeants d’un mouvement paysan et deux dirigeants étudiants ont été arrêtés dans la nuit de lundi à mardi, en une seule nuit, souligne Confidencial. Selon la police, explique La Prensa, « les dirigeants paysans sont à l’origine de l’assassinat de quatre policiers et de civils, et que les jeunes ont conduit la prise de centres universitaires ‘où des crimes ont été commis’ ». Confidencial note que parmi les personnes arrêtées, « Medardo Lairena est le sixième candidat à la présidentielle ». Il avait déjà été arrêté en 2018, rappelle le journal, et « condamné à 216 années de prison pour terrorisme, avant d’être libéré en 2019 grâce à une loi d’amnistie. »

D’ailleurs, estime des avocats dans La Prensa, le régime d’Ortega viole ses propres lois, puisque « les personnes arrêtées sont couvertes par la loi d’amnistie et ne peuvent être inculpés pour des faits commis en 2018 ». La Prensa qui dans son éditorial parle de « Fureur répressive et courage civique », d’accusations policières « absurdes ».

Le journal rappelle qu’hier, au lendemain de ces arrestations, « devaient se tenir – et s’est tenu – au Parlement européen un débat sur le Nicaragua, demandant plus de sanctions pour le régime dictatorial de Managua ». La Prensa analyse donc ces arrestations comme « un défi du président Ortega à la communauté internationale démocratique », et loue le courage de ces « prisonniers politiques » qui « n’ont pas choisi la voie de l’exil ».

Au Canada, Mary Simon, première autochtone au poste de gouverneure générale

« Mary Simon marque l’histoire en devenant la première indigène gouverneure général du Canada », titre le National Post. Le journal estime d’ailleurs que c’est elle que le Premier ministre Justin Trudeau aurait dû nommer la dernière fois… Une annonce saluée « d’un bout à l’autre du pays » souligne La Presse, dans un contexte « difficile », selon les mots du Premier ministre de Justin Trudeau, après la « découverte de centaines de sépultures anonymes sur les sites d’anciens pensionnats autochtones ».

L’ex-Premier ministre Paul Martin, qui connaît Mary Simon, a été interrogée par le journal : « Nous avons tous, maintenant, une reconnaissance des malheurs de notre pays, et je pense qu’il faut reconnaître à quel point il va falloir changer notre optique. Et je crois que Mary va pouvoir nous aider et nous guider ».

De fait souligne le Globe and Mail, cette femme de 73 ans a « dédié sa carrière à réformer les politiques concernant les autochtones au Canada ». Mary Simon, élevée dans les traditions inuit, a ensuite travaillée pour plusieurs organisations autochtones, rappelle le journal. Elle a aussi participé aux négociations du premier accord sur les revendications de terres au Canada, rappelle le Toronto Star. Elle a aussi été ambassadrice canadienne au Danemark, complète Le Devoir. Bref, elle est « prête à changer notre histoire » pour le Toronto Star, car, expliquent dans le journal les défenseurs des droits des aborigènes, « elle est un excellent choix pour naviguer dans la dynamique compliquée et parfois difficile des relations entre la Couronne britannique et les aborigènes ».

La question du français…

Mais il y a un risque, estime le journal dans son éditorial : « elle est extraordinairement qualifiée en tous points sauf un : elle ne parle pas français, et nommer quelqu’un qui ne parle pas couramment les deux langues officielles à un poste consistant à représenter tous les Canadiens brise une importante convention établie ». « Apprendre le français va être une des tâches les plus difficiles de Mary Simon », estime d’ailleurs le Globe and Mail, qui parle de « la plus controversée des nominations ».

Un problème linguistique sur lequel Mary Simon s’est immédiatement expliquée, rappelle Le Devoir : « C’est parce que j’ai grandi au Québec qu’on m’a refusé la possibilité d’apprendre le français pendant mon séjour dans les écoles fédérales ». Et la nouvelle gouverneure a dit prendre « très au sérieux son rôle de défenseure de la diversité culturelle et linguistique ».

La Presse recentre le sujet sur les dossiers autochtones : le politologue Philippe Lagassé espère que la nouvelle gouverneure va bouger de façon assez significative sur ces dossiers, sinon « ça va être plus problématique »…

