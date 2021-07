États-Unis: Trump porte plainte contre ceux qui veulent le «cyber-bâillonner»

Donald Trump et son avocat John Coale devant un parterre d'invités expliquent avoir déposé des plaintes collectives contre les géants de la tech comprenant Facebook, au club de golf Trump à Bedminster, dans le New Jersey, le 7 juillet 2021. REUTERS - EDUARDO MUNOZ

Donald Trump attaque Twitter, Google et Facebook en justice. L’ancien président américain l’a annoncé depuis son club de golf de Bedminster dans le New Jersey. Il accuse ces entreprises de l’avoir censuré et de porter atteinte au premier amendement qui garantit la liberté d’expression.