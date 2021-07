Covid-19: Joe Biden continue d’exhorter à la vaccination alors que les contaminations augmentent

Le président américain implore une nouvelle fois ses concitoyens de se faire vacciner. Joe Biden se félicite des résultats de la campagne de vaccination massive qu’il a lancée à son arrivée à la Maison Blanche, mais ne cache pas son inquiétude: les cas de contamination au Covid-19 sont en hausse dans dix États, essentiellement du fait des réticences des Américains à se faire vacciner.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Washington, Anne Corpet

C’est désormais une habitude, presque chaque semaine, Joe Biden fait un discours sur les progrès de sa campagne de vaccination. À chaque fois, il annonce des chiffres et se félicite : 70% des Américains de plus de 27 ans ont désormais reçu une première dose.

► À lire aussi : Aux États-Unis, la fracture partisane dans la vaccination contre le Covid se maintient

Mais le président enchaîne toujours sur une mise en garde : la guerre contre le virus n’est pas terminée, il faut aller se faire vacciner. D’autant que le variant Delta commence à inquiéter les autorités sanitaires. « Le variant Delta est déjà responsable de la moitié des nouvelles infections dans beaucoup d’endroits de ce pays. Il est plus transmissible et potentiellement plus dangereux. Et cela devrait pousser à la réflexion, en particulier chez les jeunes qui ont pu penser qu’ils n’avaient pas besoin de se faire vacciner ni de s’inquiéter jusqu’à maintenant », explique le président américain.

Les doses nécessaires sont disponibles et Joe Biden continue de prendre des mesures pour faciliter l’accès au vaccin partout dans le pays. Mais cela ne suffira sans doute pas à convaincre les réticents. Selon un sondage effectué par le Washington Post, 74% des Américains qui refusent de se faire vacciner n’entendent pas changer d’avis.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne