À la Une: condamnation unanime de l’assassinat de Jovenel Moise

En République dominicaine, pays frontalier avec Haïti, qui a d’ailleurs annoncé la fermeture de celle-ci après l’annonce de l’assassinat de Jovenel Moïse, ces évènements font la Une de tous les journaux. Le quotidien Diario Libre revient sur cette première journée d’État de siège en Haïti et explique que les autorités dominicaines enquêtent pour savoir si les mercenaires ont ensuite franchi la frontière pour tenter de s’enfuir. El Caribe revient quant à lui sur le pays de la « catastrophe permanente », entre coups d’État, tremblement de terre et assassinats. Pour ce quotidien, la mort de Jovenel Moïse est l’un des chapitres les plus obscurs de l’histoire de cette nation.

À Cuba, Granma, qui est le quotidien du Parti communiste, publie toute une série d’articles sur Haïti. Dans l’un d’entre eux, le président cubain Miguel Diaz Canel condamne cet assassinat et exprime ses condoléances à la famille de Jovenel Moïse. Il lance également un appel à la paix, au calme, pour ce peuple haïtien considéré comme des frères selon un message posté sur les réseaux sociaux par le chef de l’État cubain.

Au Canada, pays où une importante communauté haïtienne réside, le quotidien Le Devoir revient sur « ce meurtre sordide du président qui risque d’enfoncer davantage la perle des Antilles dans la crise politique et sociale » dans un article intitulé « Haïti entre consternation et incertitude après l’assassinat de Jovenel Moïse ». Le quotidien La Presse revient quant à lui sur le déroulé des faits et se demande « Qui a assassiné le président Jovenel Moïse ? ». « Un évènement qui a choqué Haïti et la communauté internationale et qui menace de déstabiliser davantage un pays déjà fragile » selon le quotidien qui, comme beaucoup d’autres journaux, explique que pour l’instant aucune information n’a filtré « sur l’identité ou les motivations de ses auteurs ».

Au Mexique, la presse consacre également la Une des pages d’actualités internationales à cet assassinat.El Universal revient sur la personnalité de Jovenel Moïse, son parcours professionnel et son mandat présidentiel. Un exercice du pouvoir difficile avec des affaires de corruption, une contestation de plus en plus forte qui s’est même étendue sur tout le territoire en 2021. Un président dont une bonne partie de la population réclamait son départ rappelle le quotidien.

L’Argentine, le Brésil, le Chili, le Pérou, toute la presse du continent condamne cet assassinat de Jovenel Moïse. Un continent à qui, malheureusement, cet épisode ravive de vieux et douloureux souvenirs.

