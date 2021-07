États-Unis: un Afro-Américain, Eric Adams, candidat démocrate à la mairie de New York

Le vainqueur de la primaire démocrate pour la mairie de New York, Eric Adams (au c.), à Manhattan, le 7 juillet. REUTERS - BRENDAN MCDERMID

À New York, un ex-policier noir est en passe de devenir le prochain maire de la ville. Eric Adams vient de remporter la primaire démocrate. Même remportée sur le fil, cette victoire assure une victoire probable en novembre prochain, dans cette ville progressiste. Il deviendrait dans ce cas, le second maire afro-américain de l’histoire de New York.