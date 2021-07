À la Une: des ex-militaires colombiens impliqués dans l’assassinat du président haïtien?

Publicité Lire la suite

La presse colombienne fait ses gros titres sur l’arrestation de plusieurs ressortissants colombiens dans l’enquête sur l’assassinat du président Jovenel Moïse. El Tiempo enquête et soutient qu’au moins quatre hommes avaient pris, le 4 juin, un vol Avianca de Bogota, capitale de la Colombie, à Punta Cana, en République dominicaine. Ils sont entrés deux jours plus tard en Haïti par le poste frontière de Carrizal, non sans avoir pris le temps de faire du tourisme. Selon le journal colombien, « les agents des services de renseignement qui enquêtent sur l’assassinat disposent de photos des ex-militaires colombiens au Phare de Colomb, à Saint-Domingue ».

En tout, quinze Colombiens ont été arrêtés par la police nationale haïtienne. Les enquêteurs notent d’ailleurs que ces derniers portaient « tous le même type de bottes ». Selon El Tiempo, l’un d’entre eux se nomme Manuel Antonio Grosso Guarín, 41 ans. Il « était, jusqu’en 2019, l’un des soldats les mieux entraînés de l’armée colombienne, nous le dit le quotidien. Il a reçu une formation de commandement spécial, avec des instructeurs américains. Et, en 2013, il a été affecté au groupe des forces spéciales antiterroristes urbaines. Ses collègues avaient perdu sa trace jusqu’à ce qu’ils le revoient, allongé sur le sol et menotté, dans une base militaire d’Haïti ». Le journal précise dans un autre article que chaque année, des dizaines de jeunes militaires colombiens très bien formés partent à la retraite et deviennent « une main-d’œuvre attrayante pour les acteurs légaux et illégaux ».

Deux Américains d’origine haïtienne également arrêtés

Parmi les personnes arrêtées figurent aussi deux ressortissants américains d’origine haïtienne, selon la police. Washington ne confirme pas l’identité de ces deux personnes. Pas beaucoup d’information sur le premier, Joseph Vincent. Mais le New York Times donne beaucoup d’éléments sur le second, James Solages. Selon le journal, il est le directeur général d’une « entreprise de maintenance » en Floride.

Sur le site de cette société, une biographie le décrit comme « un ingénieur en bâtiment spécialisé dans le domaine du développement des infrastructures ». Elle indique aussi qu’il a travaillé pour l’ambassade du Canada en Haïti. Ottawa confirme que James Solages a « brièvement été employé comme garde du corps de réserve par une société de sécurité engagée par le ministère des affaires étrangères canadien en 2010 ».

L’entourage de James Solages est également interrogé. Son oncle se dit stupéfait, raconte le New York Times. « C’est comme si mon fils avait tué mon frère », déclare-t-il devant sa maison de Tamarac, en Floride. Il soutient que son neveu n’avait pas d’entraînement militaire et qu’il faisait régulièrement des allers-retours au pays pour « participer à des actions humanitaires et caritatives dans sa ville natale de Jacmel ». Il « avait déjà présenté sans succès sa candidature pour devenir maire » de la ville.

Comme Joseph Vincent, il soutient n’avoir joué qu’un rôle de traducteur. C’est en tout cas ce que rapporte le magistrat Clément Noël, cité par le quotidien haïtien Le Nouvelliste. « La mission était d’arrêter le président Jovenel Moïse, dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’un juge d’instruction et non de le tuer », auraient soutenu les deux hommes lors de leur interrogatoire. James Solages dit même avoir « trouvé le job sur internet ».

Un pays sans président, mais avec deux Premiers ministres

Crise dans cette crise : des questions se posent sur la légitimité de Claude Joseph, qui a pris le pouvoir à la mort de Jovenel Moïse.Désormais, Haïti est « un pays sans président, mais aux deux Premiers ministres », résume le journal canadien Le Devoir. Un conflit oppose le Premier ministre par intérim Claude Joseph à Ariel Henry, Premier ministre nommé par Jovenel Moïse quelques jours avant sa mort. Pour Radio Métropole, les deux hommes ont chacun « des arguments solides et opposés ». L’assassinat a « ouvert une nouvelle boîte de pandore qui peut torpiller les efforts de résolution de la crise ». Sur radio Magik9, interview reprise par Le Nouvelliste, l’ancien premier ministre Evans Paul exhorte le Premier ministre sortant et le Premier ministre nommé « à dialoguer afin de trouver une entente ».

Dans Le Devoir, l’anthropologue Vincent Joos, de la Florida State University, a une vision très tranchée de la situation. Pour lui, « ni Claude Joseph ni Ariel Henry (...) ne sont des Premiers ministres légitimes, puisque leur mandat n’a pas été ratifié par le Parlement, comme l’exige la Constitution de 1987 ». Le Parlement est en effet caduc, faute d’élections législatives organisées en temps et en heure. Haïti se trouve devant un « désert constitutionnel », concluait Le Nouvelliste jeudi. Quant au New York Times, il note que « les responsables américains ont rapidement pris le parti du Premier ministre intérimaire », « alarmés par le fait qu’Haïti puisse s’approcher d’un point de rupture rappelant la vague de réfugiés haïtiens fuyant sur des bateaux vers la Floride après le coup d’État de 1991 ».

